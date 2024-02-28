Gazze'de durum içler acısı! İsrail'in bombasından kurtulan açlıktan ölüyor...
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de insanlar bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. O bölgedeki Cibaliye'de bir okula sığınan siviller, çocukların artık açlıktan ölmeye başladığını söyledi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinlilerin temel gıda malzemelerine ulaşması imkansıza yakın bir noktada.
AÇLIKLA MÜCADELE EDİYORLAR
Gazze'nin tamamına yayılmış “gıda krizi” en fazla kuzey bölgesini etkiliyor. Bölgede yaşayan Filistinliler yiyecek hiçbir şey bulamadıkları için şiddetli açlıkla mücadele ediyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampında yaşayan insanlar zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
"HASTALIKLAR YAYGINLAŞIYOR"
Gazze'ye yakın konumdaki Cibaliye'de siviller hem ölümle burun buruna hem de büyük bir mücadele veriyor. Bölgede bulunan kadınlardan biri, "Yiyecek hiçbir şey yok. Mercimek, şeker pahalı... Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlaç yok ve çevrenin durumu da ortada. İshal salgını, kızamık, cilt hastalıkları yaygınlaşıyor. Dünyadan tek isteğim Filistin'in yanında olmaları. Görsünler Filistinliler nasıl infaz ediliyor." dedi.
"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"
Kerim Muhammed Ramadan ise "Yardım istiyoruz, her şeyi tükettik hayat şartları ağır. Çocuklar açlıktan ölmeye başladı.
Sığındığımız okulun durumu da kötü" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı