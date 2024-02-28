Gazze'de durum içler acısı! İsrail'in bombasından kurtulan açlıktan ölüyor...

Gazze'ye yakın konumdaki Cibaliye'de siviller hem ölümle burun buruna hem de büyük bir mücadele veriyor. Bölgede bulunan kadınlardan biri, "Yiyecek hiçbir şey yok. Mercimek, şeker pahalı... Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlaç yok ve çevrenin durumu da ortada. İshal salgını, kızamık, cilt hastalıkları yaygınlaşıyor. Dünyadan tek isteğim Filistin'in yanında olmaları. Görsünler Filistinliler nasıl infaz ediliyor." dedi.

"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Kerim Muhammed Ramadan ise "Yardım istiyoruz, her şeyi tükettik hayat şartları ağır. Çocuklar açlıktan ölmeye başladı.

Sığındığımız okulun durumu da kötü" dedi.