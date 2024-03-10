Gazze'de ilk teravih namazı Faruk Camii enkazında kılındı

Filistinliler, İsrail'in 5 aydır devam eden zulmü altında Ramazan ayını karşıladı. Onlarca kişi, İsrail ordusunun saldırısında enkaza dönen Al-Farouq Cami'sinin yanında cemaat oluşturarak ilk teravih namazını kıldı. O anlar kameralara yansıdı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana tam kuşatma altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İnsani noktaları da hedef alan İsrail, kente yardımların da gelmesini engelleyerek binlerce Filistinliyi sadece bombalarla değil açlık ve susuzlukla da katlediyor.

Ramazan ayı öncesi 'ateşkes' müzakerelerin de bir adım atılması beklenirken Filistinliler bombaların altında ilk teravih namazını kıldı.

ENKAZA DÖNEN CAMİDE NAMAZ KILDILAR

Daha önce İsrail saldırısında enkaza dönen Refah kentindeki Al-Farouq Cami’nin yanında cemaat oluşturan Gazzeliler, teravih namazını eda etti.