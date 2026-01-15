Elon Musk’ın yapay zeka modeli Grok, rıza dışı cinsel içerikli deepfake görüntülere yönelik artan tepkiler ve soruşturmalar sonrası gerçek kişilerin fotoğraflarını müstehcen şekilde düzenleme özelliğini kısıtladı. X yönetimi, yeni önlemlerin tüm kullanıcılar için geçerli olacağını ve yasalara aykırı içeriklerin coğrafi engellemeyle tamamen durdurulacağını açıkladı.

X platformunun güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, Grok'un gerçek kişileri bikini veya benzeri açık kıyafetlerle gösterecek şekilde fotoğrafları düzenlemesini engelleyen teknik önlemlerin devreye alındığı duyuruldu.

TÜM KULLANICILAR İÇİN GEÇERLİ

BBC'de yer alan habere göre, bu kısıtlamanın ücretli aboneler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için geçerli olacağı belirtildi.

"COĞRAFİ ENGELLEME" YÖNTEMİ KULLANILACAK

Şirket, rıza dışı cinsel içerikli görsellerin üretiminin yasa dışı olduğu bölgelerde, Grok üzerinden gerçek kişilerin bikini veya iç çamaşırıyla tasvir edildiği görsellerin oluşturulmasını tamamen engellemek için "coğrafi engelleme" (geoblocking) yöntemini kullanmaya başladı.

X yönetimi, bu adımın yasalara veya platform politikalarına aykırı hareket eden kullanıcıların hesap verebilirliğini artıracağını savundu.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Elon Musk ise yaptığı paylaşımda, Grok'un yalnızca hayali yetişkin karakterler için sinema standartlarına uygun çıplaklık içerebileceğini, ancak gerçek kişiler söz konusu olduğunda yerel yasalara uyulacağını ifade etti.

DEEPFAKE GÖRÜNTÜLERİNE SORUŞTURMA

Bu teknik kısıtlamalar, California Başsavcılığının Grok tarafından üretilen cinsel içerikli deepfake görüntülere yönelik soruşturma başlatmasından birkaç saat sonra geldi.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer da bu tür içerikleri "iğrenç" olarak nitelendirerek, X'in kendi denetimini sağlayamaması durumunda hükümetin müdahale edeceği uyarısında bulundu.

MALEZYA VE ENDONEZYA'DA ENGELLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Malezya ve Endonezya, rıza dışı üretilen açık içerikler nedeniyle Grok yapay zeka aracına erişimi yasaklayan ilk ülkeler olmuştu.

İngiltere'deki medya denetleme kuruluşu Ofcom da X'in çevrim içi güvenlik yasalarına uyup uymadığını belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

