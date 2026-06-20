Sri Lanka’da dang humması vakaları hızla artıyor. Sağlık yetkililerinin verilerine göre, yıl başından bu yana 44 bin 480 vaka tespit edilirken, hastalık nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka’da dang humması salgını günden güne artarak endişeye neden oluyor. Yerel medya kuruluşlarının sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, özellikle yüksek riskli bölgelerde vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor.

Toplum Hekimi Danışmanı Dr. Preshila Samaraweera, enfeksiyonların Colombo, Gampaha, Matara, Kalutara, Ratnapura, Galle, Kandy, Hambantota, Kegalle ve Kurunegala gibi birçok bölgede yoğunlaştığını açıkladı.

İKİ AYDA İKİ KATINA ÇIKTI

Ulusal dang humması kontrol birimi verileri, vakaların son aylarda hızlı şekilde yükseldiğini açıkladı. Nisan ayında yaklaşık 5 bin 650 olarak kaydedilen vaka sayısı, haziran ayının ilk iki haftasında 10 bin 600’ü aşarak neredeyse iki katına çıktı.

Güney Asya ülkesi alarmda! Vaka sayısı iki ayda iki katına çıktı: Dang humması salgını hızla yayılıyor

5’İ ÇOCUK 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkent Colombo’da tek başına yaklaşık 9 bin 500 vaka bildirildiği belirtilirken, hayatını kaybeden 28 kişiden beşinin çocuk olduğu aktarıldı.

Yetkililer, sivrisineklerin üreme alanlarının azaltılması için halkı önlem almaya çağırdı. Dr. Samaraweera, belirtilerin görülmesi halinde erken destek alınmasının ciddi komplikasyonları önlemek açısından kritik olduğunu vurguladı.

Sri Lanka’da dang humması tehdidi büyürken, yetkililer salgının yayılmasını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor. Ülkede geçen yıl da 50 binden fazla dang humması vakası görülmesi, hastalığın uzun süredir devam eden önemli bir sağlık sorunu olduğunu gösteriyor.

Güney Asya ülkesi alarmda! Vaka sayısı iki ayda iki katına çıktı: Dang humması salgını hızla yayılıyor

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması, dang virüsünün neden olduğu ve genellikle Aedes türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, döküntü ve halsizlik gibi belirtilere yol açabilir. Çoğu kişi hastalığı hafif geçirirken, bazı vakalarda kanama ve ciddi dolaşım sorunları gibi ağır tablolar gelişebilir. Hastalıktan korunmada sivrisinek ısırıklarını önlemek ve üreme alanlarını azaltmak önemlidir.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Oyun oynarken düşünce felaketi yaşadı! 15 santimetrelik ağaç dalı boynunu delip geçti

Haberle İlgili Daha Fazlası