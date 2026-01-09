Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dünyaya rezil oldu. AB dönem başkanlığını yürüten Rum yönetimi, milyonlarca euroluk rüşvet iddialarını ortaya seren skandal videolarla sarsılırken, oklar doğrudan Rum lider Nikos Christodulides’e çevrildi. Skandalın üzerini örtmek için “Türkiye izi” söylemi devreye sokulsa da bu hamle kamuoyunu ikna etmeye yetmedi. Ailesi ve yakın çevresi üzerinden yürütüldüğü öne sürülen kirli para trafiğiyle maskesi düşen Christodulides’in istifa edip etmeyeceği, Rum kamuoyunun tek gündemi haline geldi.

Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tarihinin en büyük rüşvet ve yasadışı finansman skandallarından biriyle sarsılıyor.

Sosyal medyaya düşen videolarda Rum lider Nikos Christodulides’in ailesi ve yakın çevresi üzerinden milyonlarca euroluk rüşvet alındığına dair açık ifadeler yer aldı.

Rum medyasının dahi inkar edemediği görüntülerde, eski Enerji Bakanı George Lakkotrypis, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü Charalambos Charalambous ve ünlü iş insanı Giorgos Chrysochos’un, “bağış” adı altında rüşvet mekanizmasının nasıl işlediğini açık açık anlattığı tespit edildi.

Konuşmaların özeti Rum kamuoyunda tek cümleyle yankı buldu:

"Parayı ver, sorun çözülsün."

İddialara göre Christodulides’in kayınbiraderi Charalambos Charalambous, paraları çantalarla taşırken, Philippa Karsera bu paraları “sosyal proje ve bağış” adı altında kabul etti.

MUHALEFET VE MECLİS AYAĞA KALKTI

Skandalın ardından Rum muhalefeti sert tepki gösterdi. Meclis Başkanı Annita Demetriou, "yetkili makamları açıklama yapmaya" çağırırken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, hükümetin artık kaçamayacağı ciddi kurumsal ve siyasi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Rum milletvekilleri, videoların içeriğinin yalanlanamadığını vurgulayarak istifa çağrılarını açıkça dile getirdi.

Rum milletvekili Irene Xaralambidou, “Şok edici bir video izliyoruz. Hükümet ve çevresindeki iş insanları başrolde. Açıklama yapılmazsa istifadan çok daha ağır sonuçlar doğar,” ifadelerini kullandı. Alexandra Attalides ise AB dönem başkanlığına atıfla, “Şeffaflıktan bahsedenler bugün sessiz,” diyerek Christodulides’i hedef aldı.

"KURGU" SAVUNMASI TUTMADI

Rum hükümeti ise alışıldık bir refleksle videoyu “kurgu ve montaj” ilan etti. Ancak Rum medyasının yaptığı teknik incelemelerde, görüntülerde yapay zekâ ya da dijital manipülasyon izine rastlanmadığı bildirildi. Muhalefetin tepkisi netti:

"Kurgu diyebilirsiniz ama içeriği yalanlayamıyorsunuz. Dünyaya rezil olduk."

RUSYA BOYUTU

Skandalın zamanlaması da dikkat çekici. 2023 seçimlerinde Christodulides’e karşı yarışan deneyimli diplomat Andreas Mavroyiannis, videonun arkasında Rusya faktörünün olabileceğini belirterek, “Ruslar Christodulides’in kendilerini sattığını düşünüyor,” dedi. Söz konusu açıklama Rum yönetimindeki paniği daha da büyüttü.

"TÜRK İZİ VAR MI?"

Skandal büyürken Rum medyası ve hükümete yakın çevreler, dikkatleri içerikten uzaklaştırmak için bu kez “Türk izi” iddiasını gündeme taşıdı. Videoyu paylaşan bazı sosyal medya hesaplarında Türkçe karakterlerin (ş, ı gibi) kullanılması, Rum basınında “Acaba videonun arkasında Türkler mi var?” sorusunun ortaya atılmasına yol açtı.

Ancak Rum medyasına konuşan teknik uzmanlar, bu iddianın kanıta dayanmadığını ve söz konusu Türkçe ifadelerin kasıtlı olarak hedef şaşırtma amacıyla kullanılmış olabileceğini aktardı.

Muhalefet cephesinden gelen tepkiler ise sert oldu:

"Videonun kim tarafından servis edildiği değil, içinde anlatılan rüşvet ve yasadışı para düzeni konuşulmalı. ‘Türk izi’ söylemi, Rum yönetiminin kendi yolsuzluklarını örtme çabasından başka bir şey değildir."

