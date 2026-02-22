Pakistan-Afganistan sınırında hava saldırıları: 7 terör kampı vuruldu
Pakistan, son bombalı saldırılara tepki olarak Afganistan sınırındaki 7 'terör kampını' hedef aldığını açıkladı.
- Saldırıların sorumlusu olarak Pakistan Talibanı (TTP) gösterildi.
- Pakistan Enformasyon Bakanlığı, operasyonu X hesabından duyurdu.
- Hava saldırılarının Afganistan'ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine düzenlendiği bildirildi.
- Saldırıların bölgesel güvenlik ve siviller üzerindeki etkileri henüz netleşmedi.
Pakistan Enformasyon Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğine dair somut kanıtların bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, bu saldırılara karşılık Pakistan’ın sınır hattında belirlediği 7 terör kampının hedef alındığı belirtildi.
AYRINTILAR NETLEŞMEDİ
Yerel kaynaklar ve Tolo News’in aktardığı bilgiye göre, Pakistan savaş uçakları Afganistan’ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenledi. Olayın bölgesel güvenlik ve siviller üzerindeki etkileriyle ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi.