Pakistan, son dönemde ülkede gerçekleşen bombalı saldırılara cevap olarak Afganistan sınırındaki 7 “terör kampını” vurduğunu açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğine dair somut kanıtların bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, bu saldırılara karşılık Pakistan’ın sınır hattında belirlediği 7 terör kampının hedef alındığı belirtildi.

AYRINTILAR NETLEŞMEDİ

Yerel kaynaklar ve Tolo News’in aktardığı bilgiye göre, Pakistan savaş uçakları Afganistan’ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırıları düzenledi. Olayın bölgesel güvenlik ve siviller üzerindeki etkileriyle ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi.

