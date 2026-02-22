Galatasaray’ın Konyaspor karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyeti sert sözlerle değerlendiren Nihat Kahveci, “Bu senenin en kötü oyunuydu, takım futbolun F’sini oynamadı” dedi.

Galatasaray’ın Süper Lig’de Konyaspor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların performansını sert ifadelerle eleştirdi.

"HAKLI BİR GALİBİYET"

Kontra Spor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Konyaspor’un galibiyetini hak ettiğini belirterek, “İlhan Palut takımını çok iyi hazırlamış. Maçın başından sonuna kadar koşan ve mücadele eden bir Konyaspor vardı. Galatasaray’a neredeyse net pozisyon vermediler. Haklı bir galibiyet oldu” dedi.

Galatasaray’ın oyununu eleştiren Kahveci, “Bu maçı kazanacak bir performans sergilemedi. Futbolun F’sini oynamadı” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda yalnızca Uğurcan’ın öne çıktığını savunan Kahveci, “Bugün takımda iyi oynayan tek isim Uğurcan’dı” değerlendirmesinde bulundu.

"BU SENENİN EN KÖTÜ OYUNU"

Bu karşılaşmanın sezonun en kötü performansı olduğunu söyleyen Kahveci, “Galatasaray taraftarı şoktadır. Fenerbahçe’ye büyük bir fırsat sundular. Bu senenin en kötü oyunuydu” şeklinde konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk’un tercihlerini de eleştiren Kahveci, özellikle Yunus Akgün tercihini sorgulayarak oyuncu değişikliklerinin geç kaldığını dile getirdi.

"İPTAL KARARI DOĞRU"

Galatasaray’ın iptal edilen gol pozisyonuna da değinen Kahveci, kararın doğru olduğunu savunarak, “Futbolun kuralına göre ofsayt. Tartışılır ama benim için doğru karar” ifadelerini kullandı.

