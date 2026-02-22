Yıldız Teknik Üniversitesi ekibi tarafından geliştirilen 9 milyar parametreli yerli yapay zekâ modeli Cosmos T1 kullanıma açıldı. Zorlu GSM8K Türkçe testinde yüzde 77,41 başarı elde eden model, Meta’nın Llama-3.1-70B ve Google’ın Gemma-2-9B sistemlerini geride bırakarak dikkat çekti.

ÖMER TEMÜR - Yerli yapay zekâ uygulaması Cosmos T1 kullanıma sunuldu. Yıldız Teknik Üniversitesindeki araştırma ekibi tarafından 9 milyar parametre ile geliştirilen Türkçe yapay zekâ dil modeli Cosmos T1, yüksek doğruluk oranı ile dikkat çekiyor.

Yapay zekâ modellerinin matematiksel ve mantıksal problem çözme kapasitelerini ölçen zorlu GSM8K Türkçe testine sokulan Cosmos T1, testten yüzde 77,41 gibi yüksek bir başarı oranıyla ayrıldı. Sosyal medya devi Meta’nın tam 70 milyar parametrelik devasa modeli Llama-3.1-70B aynı testten yüzde 66,13 alabilirken, teknoloji devi Google’ın Gemma-2-9B sistemi ise yüzde 63,10 oranında başarı gösterebildi. Bu sonuçlar, Türk mühendislerin geliştirdiği algoritmanın, kendinden sekiz kat daha büyük sistemlerden bile daha verimli çalıştığını bilimsel olarak ispatladı.

Cosmos ekibinin liderliğini yapan Prof. Dr. Mehmet Fatih Amasyalı, bu başarıyı modelin “önce düşünme sonra konuşma” yeteneğine bağlıyor. Standart yapay zekâ asistanları kullanıcıdan gelen soruya anında refleksif bir metin üreterek cevap vermeye çalışırken, Cosmos T1 soruyu önce kendi içinde parçalara ayırıyor. Adım adım zincirleme bir mantık kuran sistem, arka planda yürüttüğü bu zihinsel analizi arayüz üzerinden kullanıcıya da şeffaf bir şekilde gösteriyor. Temelinde Google’ın Gemma altyapısı bulunsa da, Türk ekibin uyguladığı yoğun eğitim ve “düşünme” yetisi entegrasyonu sayesinde sistem bambaşka bir boyuta evrilmiş durumda.

Hugging Face platformu üzerinden açık kaynak kodlu olarak erişime sunulan Cosmos T1, şirketlerin kendi iç ağlarına ve yerel bilgisayarlarına kolayca kurulabiliyor. Böylece kurumlar, verilerini internete çıkarmadan, kapalı devre sistemlerinde kendi özel yapay zekâlarını tamamen ücretsiz ve güvenli bir biçimde kullanabiliyorlar.

