SAHA EXPO 2026 kapsamında ROKETSAN’ın katkılarıyla hazırlanan AA Teknoloji Masası’na konuk olan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA projesindeki son gelişmeleri paylaştı. Bayraktar, platformun artık seri üretim aşamasına geçtiğini müjdeledi.

Haluk Bayraktar duyurdu: Türkiye, Avrupa’nın en yüksek kapasiteli mühimmat üssü yolunda!

"MOTOR DIŞINDA HER ŞEY MİLLİ"

KIZILELMA’nın geliştirilme sürecine dair kritik detaylar veren Haluk Bayraktar, projenin tamamen BAYKAR’ın öz kaynaklarıyla yürütüldüğünün altını çizdi. Platformun teknolojik bağımsızlığına vurgu yapan Bayraktar, "Platformda motor dışında tüm kritik sistemler milli olarak geliştirildi" ifadesini kullandı.

DÜNYADA BİR İLK: İNSANSIZ UÇAKTAN HAVA HEDEFİ İMHASI

KIZILELMA’nın sahip olduğu mühimmat ve radar yeteneklerine değinen Bayraktar, sistemin operasyonel başarısını şöyle aktardı:

"KIZILELMA, ASELSAN AESA radarı ve TÜBİTAK SAGE hava-hava füzesiyle bir insansız savaş uçağından hava hedefi vuran ilk sistem oldu.

2026’DA TESLİMAT 2027’DE İKİ KAT KAPASİTE

İlk seri teslimatların 2026 yılı içinde yapılması, 2027’de ise üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor."

ÜRETİM KAPASİTESİYLE GELEN İHRACAT BAŞARISI

Bayraktar, Türkiye’nin kurduğu güçlü ekosistemin üretim hacmine yansımasından bahsetti:

"Türkiye mühimmat üretiminde Avrupa'da belki en yüksek seviyeye geldi ve ihraç ediyoruz. Başarı örneklerini görüyorsunuz. Milyarlarca dolarlık bir anda mühimmat ihraç eder hale geldik. Bu neden oluyor? Çünkü üretim kapasitesi kurulmuş halde Türkiye'de. Bu kapasiteyi kurmayanlara yönelik ciddi bir ihracat potansiyeli doğuyor. Türkiye'nin böyle bir sanayi altyapısı ve teknolojik avantajı var."

"TEKNO-FEODALİZM"E KARŞI MİLLİ EGEMENLİK

Bayraktar, dünyada sivil teknolojilerin dahi savaş unsuru haline getirildiği bir "tekno-feodalizm" döneminin başladığına dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknolojik açıdan egemen olmamız lazım. Bu sadece savunmada değil; sağlık, telekom ve enerji alanında da böyle. Eğer verisi ve teknolojisi size ait değilse, o teknoloji bir dijital esaret altına sürükleniyor. İsrail’in telsiz cihazlarını nasıl bombaya çevirdiğini, sivil teknolojilerin nasıl soykırım unsuru olarak kullanıldığını gördük. Güçlü bir Türkiye için teknolojik egemenlik olmazsa olmazdır."

ÇİN'DEN BATIYA EN DERİN EKOSİSTEM

Türkiye'nin savunma sanayiindeki derinliğinin uluslararası heyetler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirten Bayraktar, ekosistemin ulaştığı boyutu detaylarla paylaştı:

"Bugün 3 binden fazla savunmaya hizmet eden firmadan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 milyar dolar olan ihracat hedefimizi bu yıl 13 milyar dolara çıkardık. Yurt dışı heyetleri, 'Çin’den sonra batıya doğru geldiğinizde en derinlemesine, en güçlü ekosistem artık Türkiye’de kuruldu' diyorlar. Bu, 20 yıl önce atılan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun bir sonucudur. Eskiden birileri bize engel çıkardığında sıkıntı yaşıyorduk, şimdi ise direkt çözüm üretiyoruz."

ARCA VE BAYKAR'DAN TARİHİ İMZALAR

Fuarın ticari bilançosuna da değinen Bayraktar, mühimmat ve platform satışlarındaki rekorları aktardı:

"Bu sene SAHA'da 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı. Özellikle Çorum'da kurulu Arca firması 4.3 milyar dolarlık sözleşme imzalayarak muazzam bir başarıya imza attı. Baykar tarafında ise KIZILELMA’nın ilk ihracat sözleşmesini Endonezya ile yaptık. Dünyada bir insansız savaş uçağından hava hedefi vuran ilk sistem olan KIZILELMA, seri üretim hattına girdi ve teslimatlar için gün sayıyor."

"TÜRKİYE ÖNCÜ ADIMI 20 YIL ÖNCE ATTI"

Avrupa'nın savunma kapasitesini yeni yeni artırmaya başladığını ancak Türkiye'nin bu vizyona yıllar önce sahip olduğunu belirten Haluk Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Avrupa’nın da yeni şekillenen savunma yapısında Türkiye öncü bir adım attı. Jeopolitik gelişmeler, Ukrayna Savaşı ile başlayan süreç Avrupa'yı yeni harekete geçirmiş olabilir ama Türkiye bundan 20 yıl önce, 2004-2005’li yıllarda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ortaya koydu. Eğer 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti %100 milli bir insansız hava aracı tedarik edeceğim iradesini ortaya koymasaydı, bugün dünyanın en büyük ihracatçısı olan BAYKAR olmayacaktı. Şimdi Avrupa’da kapasiteler yeni oluşturulurken, biz kurulu altyapımızla yatırım fonlarının ilgi odağı haline geldik."

"AMBARGOLARDA ARKADAN DOLANMIYORUZ, DİREKT ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık mücadelesinde ambargoları bir fırsata çevirdiğini ifade eden Bayraktar, şunları dile getirdi:

"Türkiye, NATO veya farklı ülkelerden gelen ambargolarda arkadan dolanmıyor, bir engel varsa direkt çözüm üretiyor. Azerbaycan Tek Vatan Harekatı’nda SİHA kameralarında sorun yaşandığında, ASELSAN’ın milli çözümü devreye girdi ve o kamera şu an onlarca ülkeye ihraç ediliyor. Datalinklerde sorun yaşıyorduk, bugün SATCOM’dan görüş hattı linklerine kadar her şey milli. Kritik bağımlılık olan motor konusunda da çok önemli adımlar atıldı. Bugün Türkiye kendi seyir füzesinin motorunu geliştiriyor; Bayraktar TB3’ün turbo dizel motoru TEİ tarafından başarıyla üretiliyor. Sıkıntı yaşandığı anda Türkiye çok hızlı şekilde kendi altyapısıyla çözüm üretebilecek o güçlü seviyeye ulaştı."

AVRUPA’NIN SAVUNMA FONLARI TÜRKİYE’NİN KAPISINDA

Savunma sanayiine yatırım yapmaya mesafeli olan Avrupalı fonların artık yön değiştirdiğini belirten Bayraktar, Avrupa’daki telekom ve otomotiv firmalarının kurduğu savunma fonlarının Türkiye'deki kurulu altyapıya büyük ilgi gösterdiğini ve SAHA EXPO’daki panellerde iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

