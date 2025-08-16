Hava solumak bile tehlikeli! 4 ölü, 99 vaka: Panik büyüyor! Ölümcül salgın ülkeyi esir aldı

New York’un Harlem mahallesi bir kez daha tarihe kara harflerle yazıldı. Lejyoner hastalığı, şehirde adeta kabus gibi çöktü: Agresif ve ölümcül bir zatürre türü olan hastalık nedeniyle dört kişi hayatını kaybetti.

ABD Sağlık Bakanlığı, kent genelinde 99 doğrulanmış vaka bulunduğunu, 17 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Yetkililer, bakterilerin ürediği noktaları tespit etti. Bir hastane ve bir sağlık kliniğinin de aralarında bulunduğu 10 farklı binadaki 12 soğutma kulesinde Legionella bakterisine rastlandı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 12 soğutma kulesinden 11’inde temizlik ve iyileştirme çalışmalarının yapıldığını, kalan son kulenin de Cuma günü onarılacağını duyurdu.

DÜNYA KENTLERİNDE BENZER VAKALAR

Harlem’deki salgın, küresel ölçekte de dikkat çekti. Son bir yılda New York, Londra, Milano ve Sydney gibi büyük şehirlerde benzer Legionella vakaları bildirildi. Uzmanlara göre, şehirleşme ve altyapı sorunları bu salgınların artmasında etkili oluyor.

LEJYONER HASTALIĞI NEDİR?

Cleveland Clinic’e göre Lejyoner hastalığı nadir görülse de ölümcül risk taşımaktadır. ABD’de her yıl 18 bin kişiden azı bu hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinde söz konusu bakteri ve yol açtığı hastalığa ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

"Legionella bakterisi doğada yaygın olarak bulunur. Özellikle sıcak su sistemleri, duş başlıkları ve havalandırma sistemlerinde çoğalır. İnsanlara solunum yoluyla bulaşır. Yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı ve kas ağrıları belirtiler arasındadır. Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir."

Hastalığın özellikle 50 yaş üstü bireyler ve sigara içenler için büyük risk oluşturduğu vurgulandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GÜVENCE

Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Durumun kontrol altında olduğunu" belirtti.

"Herkese havanın solunması için güvenli olduğu, içme suyu ve su kaynaklarımız için herhangi bir risk bulunmadığı konusunda güvence vermek istiyorum" dedi.

YETKİLİLERDEN ACİL ÇAĞRI

Kentteki sağlık yetkilileri, semptom gösteren vatandaşları acilen tıbbi yardım almaya çağırdı.

Harlem Belediye Meclis Üyesi Yusef Salaam, "Şu an 'bakkala gidip zencefilli gazoz alayım da bir yere uzanayım' deme zamanı değil. Şimdi gerçekten gidip tıbbi yardım almanızın tam zamanı. Durum bu kadar ciddi" ifadelerini kullandı.