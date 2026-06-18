İtalya'da yürütülen gizli bir cinayet soruşturması, 1990'lı yılların savaş ortamında Batılı elitlerin adının karıştığı kan donduran bir skandalı yeniden gündeme taşıdı. Hafta sonları özel uçaklarla bölgeye giderek savunmasız insanları hedef aldıkları öne sürülen şüphelileri araştıran dedektifler, eski istihbarat raporlarına ulaştı. Avrupa aristokrasisi ve kraliyet çevrelerinden isimlerin de geçtiği dosyada, kurbanlar için belirlenen fiyat listeleri de ortaya çıktı.

Milano savcılığı, 1990'lardaki Bosna Savaşı sırasında Saraybosna Kuşatması altındaki sivilleri zengin Batılı turistlere para karşılığı vurdurmakla suçlanan sözde "insan safarisi" şebekesine yönelik soruşturmada çok önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

İtalyan polisi, yürütülen cinayet soruşturması kapsamında aranan dört şüpheliden birinin evine düzenlediği baskında suç unsuru taşıyan önemli deliller ele geçirdi.

Zengin yabancı turistlerin, 11 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği Saraybosna Soykırım'ında(1993-1995) sırasında Bosnalı Müslüman sivilleri hedef alabilmek için Sırp milislerine devasa meblağlar ödediği iddia edimekte.

"HAFTA SONUNU MÜSLÜMANLARI VURARAK GEÇİRİYORDU"

Alessandria'da ikamet eden 65 yaşındaki şüphelinin eski eşi ve eski partnerinin savcılığa verdiği ifadelerle kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Sorgu odasında dedektiflere konuşan eski partneri, şüphelinin geçmişte işlediği cinayetler yüzünden on yıllardır geceleri kabuslar gördüğünü itiraf ettiğini aktardı.

Kadın, şüphelinin kendisine Milano’dan uçakla yola çıkarak hafta sonlarını keskin nişancı olarak Müslümanlara ateş edip insan öldürerek geçirdiğini açıkça anlattığını söyledi.

Polis evde yaptığı aramada, şüpheliye ait teknik askeri ekipmanlar ve susturucu takılmış bir silahla çekilmiş eski fotoğraflar buldu. Soruşturma dosyasında bir İtalyan aristokratın da adının geçtiği belirtilirken, aranan diğer şüphelilerin Pordenone'den 80 yaşında eski bir kamyon şoförü, Brianza'dan 64 yaşında bir iş adamı ve Toskana'dan bir kişi olduğu öğrenildi.

YAŞ, CİNSİYET VE HAMİLELİK DURUMUNA GÖRE FİYAT TARİFESİ

Söz konusu insanlık dışı "safari" turları, Hırvat gazeteci Domagoj Margetic’in kaleme aldığı ve 1996 yılında öldürülen Bosnalı istihbarat subayı Nedzad Ugljen’in topladığı gizli belgelere dayanan "Öde ve Ateş Et isimli kitapla yeniden gündeme gelmişti.

Ajan Ugljen’in suikata kurban gitmeden önce biriktirdiği resmi dosyalara göre, Sırp rehberlerin zengin Batılı turistlerden orta yaşlı erkek ve kadınları vurmaları karşılığında o dönemin parasıyla 80 bin mark (yaklaşık 35 bin sterlin) aldığı belgelendi. Vahşetin sınır tanımadığı tarifede, genç kadınları vurmanın bedeli 95 mark olarak belirlenirken, en pahalı ve "özel" hedef olarak seçilen hamile kadınları katletmenin fiyatının ise 110 bin marka kadar çıktığı ortaya çıktı.

KRALİYET AİLESİNİN ADI GEÇTİ

2022 yılında Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic tarafından çekilen "Saraybosna Safarisi" belgeseli ve 2007 yılında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ifade veren eski ABD Deniz Piyadesi John Jordan'ın anlatımları da kan donduran iddiaları doğrudan destekliyor. Kuşatma sırasında Saraybosna’da BM itfaiyecisi olarak görev yapan Jordan, Sırp nişancıların geride kalan aile fertlerine maksimum acıyı çektirmek adına bilinçli olarak en küçük çocukları ya da gruptaki en çekici kadınları hedef aldığını mahkemede doğrulamıştı.

Belgeselde konuşan eski bir ABD istihbarat ajanı ise, bu turlara katılanların sıradan siviller olmadığını, her türlü maddi güce ulaştıktan sonra sapkın bir heyecan arayışına giren Batılı üst düzey bürokratlar, elitler ve hatta bir Avrupa kraliyet ailesi mensubu olduğunu bizzat gözlemlediğini iddia etti:

"Sırp hatlarına çıkabilmek için akıl almaz paralar ödüyorlardı. Gördüğüm kişiler arasında Batılı elitler, üst düzey yetkililer ve bir Avrupa kraliyet ailesinden isim de vardı. Bu insanlar için mesele para değildi; savaşın ortasında insan hayatı üzerinde güç sahibi olmanın verdiği sapkın heyecandı."

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