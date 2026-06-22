Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’da bir animasyon eğitim merkezinde çıkan yangında en az 14 öğrenci hayatını kaybetti. Yetkililer olayda can kaybının artabileceğini belirtirken, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’da bir eğitim merkezinde yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı animasyon eğitim merkezinde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Üç katlı binadaki yangına İtfaiye, polis ve kurtarma ekipleri müdahale ederken, yetkililer can kaybının artabileceğini söyledi.

Hindistanda korkunç yangın! Alevler eğitim merkezini sardı: Çok sayıda can kaybı var

Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, "Bu büyük bir olay, son derece üzücü" dedi. Pathak, merkezde öğrencilere animasyon eğitimi verildiğini belirtti.

Hindistanda korkunç yangın! Alevler eğitim merkezini sardı: Çok sayıda can kaybı var

Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapılan açıklamada da "Lucknow’daki yangında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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