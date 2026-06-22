İhlas Haber Ajansı
Hindistan'da korkunç yangın! Alevler eğitim merkezini sardı: Çok sayıda can kaybı var
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’da bir animasyon eğitim merkezinde çıkan yangında en az 14 öğrenci hayatını kaybetti. Yetkililer olayda can kaybının artabileceğini belirtirken, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.
Özetle DinleHindistan'da korkunç yangın! Alevler eğitim merkez...
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Dünya az önce
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da bir eğitim merkezinde çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti.
- Yangın animasyon eğitim merkezinde çıktı.
- Alevler hızla yayıldı.
- Üç katlı binada meydana gelen yangına itfaiye, polis ve kurtarma ekipleri müdahale etti.
- Yetkililer can kaybının artabileceğini belirtti.
- Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, olayın üzücü olduğunu ifade etti.
- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’da bir eğitim merkezinde yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı animasyon eğitim merkezinde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Üç katlı binadaki yangına İtfaiye, polis ve kurtarma ekipleri müdahale ederken, yetkililer can kaybının artabileceğini söyledi.
Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, "Bu büyük bir olay, son derece üzücü" dedi. Pathak, merkezde öğrencilere animasyon eğitimi verildiğini belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapılan açıklamada da "Lucknow’daki yangında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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