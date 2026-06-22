Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Uluslararası Yoga Günü kapsamında binlerce kişiyle birlikte sokakta yoga yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikten kareler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2026 Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Kolkata'daki Red Road'da düzenlenen programa katıldı. Binlerce kişinin bir araya geldiği etkinlikte Modi, vatandaşlarla birlikte yoga yaparak kutlamalara öncülük etti.

Hindistandan gelen görüntüler sosyal medyayı salladı: Başbakan Modi, binlerce kişiyle yoga yaptı

BİNLERCE KİŞİ SOKAKTA YOGA YAPTI

Bu yıl "Sağlıklı Yaşlanma İçin Yoga" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yoganın fiziksel sağlık, zihinsel iyilik hali, duygusal dayanıklılık ve aktif yaşlanma üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan programda binlerce kişi aynı anda yoga hareketleri yaparken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Uluslararası Yoga Günü kapsamında dünya genelinde yaklaşık 2 bin 500 noktada etkinlikler düzenlenirken, 210'dan fazla Hint temsilciliği ve misyonu da kutlamalara katıldı.

Hindistandan gelen görüntüler sosyal medyayı salladı: Başbakan Modi, binlerce kişiyle yoga yaptı

Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü olarak kabul etmesinden bu yana kutlamalara düzenli olarak liderlik eden Modi, daha önce Yeni Delhi, Chandigarh, Lucknow, Mysuru, Srinagar ve Visakhapatnam'daki programlara da katılmıştı.

Bu yılki etkinlikten paylaşılan görüntüler ise sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaşarak günün en çok konuşulan anları arasına girdi.

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