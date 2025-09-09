Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic İsrailli bakanları kapı dışarı etti! “Soykırımı meşrulaştıramam"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, başkent Zagreb’de resmi temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi reddetti.

Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail Gazze nüfusuna yönelik soykırımı sürdürürken böyle bir ziyaret kabul edilemez. Eğer o hükümetten biriyle görüşseydim, İsrail’in yaptığı şiddet, etnik temizlik ve savaş suçlarını kabul etmiş olurdum” dedi.

Hırvat lider, hükümetin Filistin Devleti’ni tanımak yerine İsrailli yetkilileri ağırlamasını eleştirerek, “Gazze’ye vahşice saldıran İsrail, on binlerce insanı öldürüyor. Hırvatistan o dönem sadece kendisini savundu, İsrail ise açık bir saldırganlık yürütüyor” ifadelerini kullandı. İsrailli Bakan Saar, Başbakan Andrej Plenkovic ile görüşmesi öncesinde Zagreb’de protesto edilmişti.

GAZZE'DE 'BARIŞ' BİNASI VURULDU

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinde yüzlerce sivilin sığındığı ve kanser hastalarının bulunduğu büyük mülteci kampının yakınındaki çok katlı “Barış” binasını füzelerle hedef aldı.

Tanıklar, tahliye uyarısından kısa süre sonra savaş uçaklarının binayı üç füze ile vurduğunu, sivillerin eşyalarını bile almadan kaçmak zorunda kaldığını aktardı.

Filistinli kaynaklara göre, son günlerde benzer saldırılar sonucu 4 binden fazla kişi evsiz kaldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sadece iki günde Gazze’de 50 binanın yıkıldığını açıkladı ve kara saldırısı tehdidinde bulundu.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında en az 64 bin 552 Filistinli hayatını kaybetti, 163 binden fazla kişi yaralandı.