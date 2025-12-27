Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Dimitrov (Myrnohrad) kenti ve Zaporijya bölgesindeki Huliaipole şehrinde kontrolün ele geçirildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müşterek Kuvvetler karargahlarından birine ziyaret gerçekleştirdi. Putin, ziyaret esnasında Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile bir araya geldi ve Merkez Kuvvetler Komutanı Valery Solodchuk ile Doğu Kuvvetler Komutanı Andrey Ivanayev'in yanı sıra diğer komutanlardan Ukrayna’daki çatışmalara ilişkin bilgi aldı.

İKİ BÖLGEDE KONTROL RUSYA'DA

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin’e Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde devam eden çatışmalara ilişkin detaylı bilgiler verirken, Donetsk bölgesindeki Dimitrov (Myrnohrad) kenti ve Zaporijya bölgesindeki Huliaipole şehrinde kontrolün ele geçirildiğini bildirdi.

Gerasimov, Ukrayna’nın geçtiğimiz günlerde geri çekildiği Siversk kentinin ele geçirilmesinin ardından Rus birliklerinin Sloviansk yönünde ilerlemelerine devam ettiklerini aktardı. Bölgedeki Kirovo köyünün de "kurtarıldığını" ifade eden Gerasimov, Konstantinovka şehrindeki sokak çatışmalarının devam ettiğini ve Rus ordusunun şehirdeki binalardan yarısından fazlasına hakim olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ayrıca Zaporijya bölgesindeki Stepnohirsk’in de Rus ordusu tarafından kurtarıldığını açıkladı.

'OPERASYONLAR SÜRDÜRÜLECEK' MESAJI

Son 2 hafta içinde Huliaipole şehri yakınlarındaki 5 yerleşim biriminin daha ele geçirildiğini hatırlatan Rusya Genelkurmay Başkanı, Rus birliklerinin Gaichur Nehri batısındaki ilerlemelerinin devam ettiğini söyleyerek Donbass, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki operasyonların sürdürüleceğini aktardı.

