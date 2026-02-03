Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli anlar yaşandı. Umman açıklarında seyreden bir gemi, silahlı tekneler tarafından durdurulmaya çalışıldı.

Dünya enerji taşımacılığının kalbi olan Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseldi.

Silahlı teknelerden oluşan bir grup, Umman’ın yaklaşık 16 deniz mili kuzeyinde seyreden bir gemiyi durdurmaya çalıştı.

SİLAHLI TEKNELER GEMİYİ HEDEF ALDI

İngiliz Deniz Ticaret Örgütü, bölgede çok sayıda küçük silahlı teknenin VHF telsizi üzerinden gemiyle temas kurmaya çalıştığını duyurdu.

Geminin, yapılan dur çağrılarına uymadığı ve rotasına devam ettiği aktarıldı. Kurum, olayın Hürmüz Boğazı hattında yaşandığını açıkladı.

KRİTİK BOĞAZDA ALARM

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne bağlayan stratejik bir geçit olarak biliniyor.

Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak gibi OPEC üyesi ülkelerin ham petrol ihracatının büyük bölümü bu boğaz üzerinden özellikle Asya pazarına ulaştırılıyor.

DAHA ÖNCE DE GEMİLERE EL KONULMUŞTU

Bölgede yaşanan son olay, geçmişteki benzer gerilimleri yeniden gündeme getirdi. 2023’te iki, 2024’te ise bir gemi, Hürmüz Boğazı yakınlarında veya boğaz içinde İran tarafından alıkonulmuştu. Bu adımların, İran bağlantılı tankerlerin ABD tarafından ele geçirilmesinin ardından geldiği biliniyor.

İRAN HATTINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle daha önce NOTAM yayımlamıştı. Duyuruda, belirli tarihler arasında bölgede askeri faaliyet yürütüleceği ve hava sahasının kısıtlı kabul edileceği bilgisi paylaşılmıştı.

