Ukraynalı milyarder Rinat Ahmedov, Monako'nun yeni cazibe merkezi Mareterra'dan 21 odalı bir daireyi 554 milyon dolara satın alarak tarihin en pahalı konut alımlarından birine imza attı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik 'sarayın' içinde olanlar duyanları şaşkına çevirirken, söz konusu konut sosyal medyada da gündem oldu.

Ukraynalı milyarder Rinat Ahmedov, Monako’daki lüks Mareterra bölgesinde 554 milyon dolara beş katlı bir daire satın aldı. Bloomberg’in aktardığına göre, deniz manzaralı ve 21 odalı olan bu daire, bugüne kadar gerçekleşmiş en yüksek bedelli konut satışlarından biri oldu.

İÇİNDE YOK YOK

Mareterra bölgesindeki prestijli Le Renzo binasında yer alan bu beş katlı daire, adeta bir sarayı andırıyor. Yaklaşık 2.500 metrekarelik kullanım alanına sahip konutta özel yüzme havuzu, jakuzi ve en az sekiz araçlık otopark bulunuyor.

2024 yılında Prens Albert tarafından açılışı yapılan Mareterra bölgesi, kısa sürede dünyanın en seçkin yatırımcılarının odağı haline geldi. Ahmedov’un şirketi System Capital Management (SCM) satın almayı doğrulamasına rağmen, satışın finansal ayrıntıları hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVE DEĞİŞTİ

Açıklanan 554 milyon dolarlık rakamın kesinleşmesi durumunda bu satış, tarihin en pahalı konut alımı olarak kayıtlara geçecek. Daha önce Nick Candy’nin Londra’daki malikanesi 350 milyon dolara, Ken Griffin’in New York’taki dairesi ise 240 milyon dolara satılarak zirvede yer almıştı.

Küçük yüzölçümü ve vergi avantajlarıyla bilinen Monako, bu tür yüksek profilli yatırımlarla dünyanın en pahalı gayrimenkul piyasalarından biri olmayı sürdürüyor.

RİNAT AHMEDOV KİMDİR?

Rinat Ahmedov, Ukrayna’nın en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen, özellikle enerji, madencilik ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren bir oligarktır. Donetsk merkezli System Capital Management (SCM) adlı holdingin sahibidir olan Ahmedov, ülkenin en büyük sanayi şirketlerinden bazılarını kontrol ediyor. Aynı zamanda bir dönem siyasetle de ilişkilendirilen Ahmedov'un, Ukrayna parlamentosunda görev yaptığı biliniyor.. Ahmedov, özellikle Donbas bölgesindeki ekonomik gücü ve Ukrayna’daki siyasi etkisiyle tanınıyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Ateşkesin bitmesine saatler kala flaş İran açıklaması: Harekete geçmeye hazırız

