Fransa, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kez doğum sayısından daha fazla ölüm kaydetti. Ülkenin uzun süredir devam eden demografik avantajının diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri karşısında kaybolmaya başladığını gösteren bu çarpıcı veriler, Avrupa'yı etkisi altına alan nüfus krizine Fransa'nın da artık bağışık olmadığını ortaya koydu.

Fransa, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana ilk kez doğum sayısının ölüm sayısının gerisine düşmesiyle demografik bir dönüm noktası yaşadı. Ülkenin uzun yıllardır AB ülkeleri karşısında koruduğu nüfus artışı avantajı da böylece kayboldu.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (Insee) tarafından yayımlanan yeni verilere göre, 2025 yılında ülke genelinde 651 bin ölüm yaşanırken, 645 bin doğum kaydedildi.

Fransa, uzun süredir Avrupa'da bir istisna olarak görülüyordu ve komşularının çoğuna kıyasla daha yüksek doğum oranlarına sahipti. Karşılaştırılabilir verilerin mevcut olduğu en son yıl olan 2023'te, Fransa'nın kadın başına düşen 1,65'lik çocukluk doğurganlık oranı, AB'de yalnızca Bulgaristan'ın 1,81'lik doğurganlık oranın ardından ikinci en yüksek oran olarak kaydedilmişti.

DOĞURGANLIK ORANI SON YÜZ YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

İkinci Dünya Savaşından sonra bir ilk: Fransanın nüfus dengesi tersine döndü

Insee, Fransa'da doğurganlık oranının 2025'te 1,56'ya düştüğünü belirtti. Bu, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana kaydedilen en düşük oran oldu. Enstitüden Sylvie Le Minez, bu oranın 15 yıl önce kaydedilen 2,01'lik orana kıyasla yüzde 24'lük bir düşüş anlamına geldiğini belirterek, "2010'dan bu yana Fransa'da doğumlar her yıl düşüyor" dedi.

FRANSIZLAR NEDEN ÇOCUK YAPMIYOR?

Bununla birlikte, geçen yıl ulusal meclis tarafından yapılan ve 30 binden fazla kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması, düşüşün nedenlerine dair önemli bilgiler sağladı. Katılımcıların yüzde 28'i, çocuk yetiştirmenin ve bakmanın maliyetlerini temel engel olarak gösterdi. Yüzde 18'i, toplumun geleceği hakkındaki endişeleri dile getirirken, yüzde 15'i, ise aile, iş ve kişisel hayat arasındaki dengeyi kurma zorluklarına dikkat çekti.

GÖÇMENLERİN ETKİSİ NE KADAR?

Öte yandan, geçen yıl Fransa'da ortalama ömür süresi kadınlar için 85,9 yıl, erkekler için ise 80,3 yıl ile rekor seviyelere ulaştı. 65 yaş ve üzerindeki kişilerin payı ise yüzde 22'ye tırmanarak, 20 yaş altı nüfusun oranıyla hemen hemen aynı seviyeye geldi.

İkinci Dünya Savaşından sonra bir ilk: Fransanın nüfus dengesi tersine döndü

Sylvie Le Minez, "Bu, Avrupa ülkeleri için bir ilk değil" diyerek AB'nin 27 ülkesinin 20'sinin 2024'te doğumdan fazla ölüm kaydettiğini vurguladı.

Fransa'nın nüfusu, net göçün yaklaşık 176 bin kişi olarak tahmin edilmesi sayesinde geçen yıl 69,1 milyona yükseldi. Ancak, aşırı sağcı Ulusal Birlik'in öncülük ettiği göçmen karşıtı duygular ülkede giderek güçlenirken, projeksiyonlar aşırı sağın yükselişinin nüfus düşüşünü hızlandırabileceğini belirtti. AB'nin resmi istatistik kurumu Eurostat'ın son tahminlerine göre, göçmenlik olmasaydı Fransa'nın nüfusu 2100 yılına kadar 59 milyona kadar düşebilirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası