Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İmza sayısı 4 bini aştı! Hollywood yıldızlarından İsrail'e ambargo

İmza sayısı 4 bini aştı! Hollywood yıldızlarından İsrail'e ambargo

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İmza sayısı 4 bini aştı! Hollywood yıldızlarından İsrail&#039;e ambargo
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu çok sayıda oyuncu, yönetmen ve film yapımcısı, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini açıkladı.  8 Eylül’de imzaya açılan bildiriye kısa sürede destek verenlerin sayısı 4 bini aştı.

Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de aralarında bulunduğu 4 binden fazla oyuncu, yönetmen ve film yapımcısı, Filistin halkına yönelik soykırım ve apartheid suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini açıkladı.

ÜNLÜ İSİMLER İMZA VERDİ

8 Eylül’de yayımlanan ve ünlü isimler Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay’in de imza attığı ortak metin, kısa sürede 4 bini aşan destek aldı. Joaquin Phoenix, Emma D'Arcy, Rooney Mara, Guy Pearce, Andrew Garfield, Emma Stone ve Elliot Page gibi isimler de metne imza vererek İsrailli kurumlarla iş birliği yapmayacaklarını beyan etti.

Metinde, film endüstrisinin sinemanın algıları şekillendirme gücü konusundaki sorumluluğu vurgulanarak, “Birçok hükümetin Gazze’deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın Gazze’de soykırım riskini “makul” olarak değerlendirdiği ve İsrail’in Filistinlilere yönelik işgal ve apartheid uygulamalarının hukuka aykırı olduğu hatırlatıldı. Metinde, tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğün savunulmasının derin bir ahlaki görev olduğu vurgulandı.

"ÇALIŞMAYACAĞIZ, ETKİNLİKLERE KATILMAYACAĞIZ"

Filistinli sinemacılar, uluslararası film endüstrisini sessizliğini bozmaya ve Filistin halkına uygulanan zulme karşı durmaya çağırdı. Metinde şu taahhüt dikkat çekti:

"Apartheid döneminde Güney Afrika filmlerini boykot eden ‘Filmmakers United Against Apartheid’dan ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumlarıyla çalışmayacağımızı, etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kartalkaya faciasında yeni skandal! Müşterilerden önce otel yetkililerine koştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan dünyaya gözdağı: "Bize saldırırsanız sizi avlayacağız" - DünyaTrump'tan dünyaya gözdağı!Türk hackerlar İsrail Savunma Bakanı’nın kabusu oldu! Görüntülü aramayı yanlışlıkla kabul etti - DünyaTürk hackerlar İsrail Savunma Bakanı'nı rezil etti!Çin şirketleri de listede! ABD’den Husiler’e sert yaptırım paketi - DünyaÇin şirketleri de listede! ABD’den Husiler’e sert yaptırım!Netanyahu E1'e imzayı attı! Gazze'den sonra Batı Şeria da işgal ediliyor - DünyaGazze'den sonra Batı Şeria da işgal ediliyorDünyanın ilk yapay zeka bakanı göreve başladı! Tüm kamu alımlarından sorumlu olacak - DünyaDünyanın ilk yapay zeka bakanı göreve başladı!Hamas geri adım atmadı! İsrail'in Doha planı suya düştü - Dünyaİsrail'in Doha planı suya düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...