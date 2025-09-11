İmza sayısı 4 bini aştı! Hollywood yıldızlarından İsrail'e ambargo

Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de aralarında bulunduğu 4 binden fazla oyuncu, yönetmen ve film yapımcısı, Filistin halkına yönelik soykırım ve apartheid suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini açıkladı.

ÜNLÜ İSİMLER İMZA VERDİ

8 Eylül’de yayımlanan ve ünlü isimler Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay’in de imza attığı ortak metin, kısa sürede 4 bini aşan destek aldı. Joaquin Phoenix, Emma D'Arcy, Rooney Mara, Guy Pearce, Andrew Garfield, Emma Stone ve Elliot Page gibi isimler de metne imza vererek İsrailli kurumlarla iş birliği yapmayacaklarını beyan etti.

Metinde, film endüstrisinin sinemanın algıları şekillendirme gücü konusundaki sorumluluğu vurgulanarak, “Birçok hükümetin Gazze’deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın Gazze’de soykırım riskini “makul” olarak değerlendirdiği ve İsrail’in Filistinlilere yönelik işgal ve apartheid uygulamalarının hukuka aykırı olduğu hatırlatıldı. Metinde, tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğün savunulmasının derin bir ahlaki görev olduğu vurgulandı.

"ÇALIŞMAYACAĞIZ, ETKİNLİKLERE KATILMAYACAĞIZ"

Filistinli sinemacılar, uluslararası film endüstrisini sessizliğini bozmaya ve Filistin halkına uygulanan zulme karşı durmaya çağırdı. Metinde şu taahhüt dikkat çekti:

"Apartheid döneminde Güney Afrika filmlerini boykot eden ‘Filmmakers United Against Apartheid’dan ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumlarıyla çalışmayacağımızı, etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz."