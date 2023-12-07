İngiliz özel kuvvetlerinin Rus işgaline karşı gizli faaliyetleri! Kralın ordusu Ukrayna’da savaşın içinde mi?

7 Aralık 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:24

Editör: Merve Gürbüz / Kaynak: Declassified UK, Haber Merkezi

Polonyalı gazeteci Zbigniew Parafianowicz'in Polonya Savaşta adlı yeni kitabında yer alan iddiaya göre, Elit İngiliz özel kuvvetleri, geçen yıl Rusya'nın işgalinden haftalar sonra Ukrayna'da sahada faaliyet gösteriyordu.

Polonyalı yazar, Varşova'daki günlük bir gazetenin Ukrayna muhabiri ve etkin politikacılarla bağlantılı olduğu için üst düzey yetkililere erişiminin olduğu bildiriliyor. Buna göre, adı açıklanmayan bir Polonya hükümet bakanının, Mart 2022'nin ortalarında Kiev ile Zhytomyr şehri arasında seyahat ederken İngiliz komandolarıyla karşılaştığını iddia ettiğini aktarıyor.

BAKANIN UKRAYNA ZİYARETİNDEKİ SÜRPRİZ MİSAFİRLER: İNGİLİZ ÖZEL KUVVETLERİ

Aktarıma göre söz konusu bakan: “O dönem Rusların hala Buça'da olduğu ve güzergahın gri bir bölge olduğu bir dönemdi. Ruslarla karşılaşmak mümkündü. Son kontrol noktasını geçtik. Ukraynalılar bize riski kendimize ait alarak devam ettiğimizi söyledi. Peki, sonra kiminle tanıştık? Ukraynalı askerler ve… İngiliz özel kuvvetleri. Üniformalı ve silahlarla gördük. Ukraynalılarla birlikte kamyonlarda ve topçu radarlarına sahip arazi araçlarında hareket ettiler. Hedefleri takip ediyorlardı. Bu savaşı öğreniyorlardı. Bu tür radarlar havan veya roket mermilerinin düştüğü ve ateşlendiği yerleri takip ediyor” ifadelerine yer verdi.

(Mart 2022'de Ukrayna özel kuvvetlerine katılan İngiliz bir keskin nişancı- Getty Images/Rick Mave)

Bu sözler, İngiliz askerlerinin parlamentoya haber verilmeden gizlice savaş bölgesine konuşlandırıldığına ve sadece eğitim değil, bir operasyona da katıldığına dair kanıtları güçlendiriyor. Nisan 2022'nin ortalarında ise The Times şöyle bir manşet attı:

"İngiliz özel kuvvetleri, Rusya ile savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'de yerel birlikleri eğitti".

‘50 SEÇKİN İNGİLİZ ASKERİ UKRAYNA'DA’

Bir yıl sonra Declassified UK, sızdırılan bir ABD istihbarat dosyasına dayanarak 50 seçkin İngiliz askerinin Ukrayna'da olduğunu ortaya çıkardı. Birleşik Krallık birliği burada diğer müttefiklerden üç kat daha büyüktü. Birleşik Krallık özel kuvvetleri tarafından eğitildiğini iddia edenler arasında daha önce Ukrayna mahkemesi tarafından işkence suçundan mahkum edilen Daniil Lyashuk vardı.

(Christopher Occhicone/Bloomberg)

İngiliz Savunma Bakanlığı, askerlerin işgalden bu yana yalnızca İngiliz büyükelçiliğini korumak için Ukrayna'da bulunduğunu doğruladı. Declassified UK ise Özel Kuvvetler bünyesinde yer alan Paraşüt Alayı üyelerinin bu yıl gizlice Kiev'e konuşlandırıldığını ileri sürmekte.

BRİTANYA VE POLONYA’NIN, UKRAYNA’YA ÖZEL KUVVETLER DESTEĞİ İDDİASI

Kitabın iddiaları hakkında yorum yapması istenen bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, Declassified UK’a şunları söyledi: İngiliz devletinin 1980'lerin sonlarından bu yana basın ile ilişkilere yönelik uyguladığı katı duruşuna atıfta bulunarak, "Özel Kuvvetler hakkındaki spekülasyonlar üzerine yorum yapmamak birbirini takip eden hükümetlerin uzun süredir devam eden politikasıdır" dedi.

Bunlara ek olarak Parafianowicz, Başkan Zelensky'nin korumalarının örtülü operasyonları ile ünlü Britanya Özel Hava Servisi (SAS) tarafından eğitildiğini belirtiyor. Ayrıca yine ismi açıklanmayan Polonyalı bakanın şu sözlerini aktardı:

“Savaşın ilk gününde, Kiev yakınlarındaki Brovary'de Lubliniec Askeri Komando Birliğinden (Polonya) komandolarının bulunduğunu fark ettik. Onlar, Amerikalılar ve İngilizlerle birlikte 2014'ten beri, yani Kırım'ın ilhakından ve Donbass'ta ayrılıkçılığa karşı savaştan bu yana Ukraynalılar için özel kuvvetlere yönelik çalışmalar yapılıyordu.”

“İNGİLİZLER İLE FAALİYETLERDE BULUNDULAR”

Onların varlığı, NATO askerlerinin işgale karışabileceği endişesine neden oldu ve çeşitli yetkililerin askerlerin geri çekilmesini talep etmesine yol açtı. Ancak üst düzey bir Polonyalı subay, “Savaşın ilk gününde Polonya'ya dönmek yerine bunu tam tersini yaptılar. Diğerlerinin yanı sıra Kharkiv'e ve aynı zamanda Ukraynalıların kontrolü altındaki Donbass'taki şehirlerde İngilizler ile faaliyetlerde bulundular” şeklinde konuştu.

Polonyalı subay, “Daha sonra Ukrayna'daki varlığımız için bir formül hazırladık… sadece ücretli izne gönderildik. Politikacılar bunu görmemiş gibi davrandılar” ifadesine yer verdi.

(AP News)

POLONYALI BAKAN, UKRAYNA’DA YARALANAN GİZLİ AMERİKALI ASKERLERİ ANLATTI

Kitapta başka bir Polonyalı bakanın Ukrayna'ya yaptığı bir diplomatik gezide şunları söylediği aktarıldı:

“Amerikalılar bizden iki yaralı askerini Kiev'den getirmemizi istedi. Sivil olarak oradaydılar. Ama ne tür ‘sivil’ oldukları biliniyor. Bu iki yaralı Amerikalı, (Başbakan Yardımcısı Jarosław) Kaczynski'nin (Başbakan Mateusz) Morawiecki ile birlikte kullandığı trenle geri dönüyordu. Birinin bacağı ağır yarlıydı ve doktorlar onu kesmek zorunda kaldı."

Birleşik Krallık özel kuvvetleri herhangi bir parlamento komitesinin veya Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası’nın denetimine tabi değildir. Aktif olarak yürütülen bir soruşturma şu anda SAS'ın 2010-2013 yılları arasında Afganistan'da 80 sivili ve tutukluyu öldürdüğü iddialarını araştırıyor.

İNGİLTERE, SAS’I GÖNDERME İDDİALARINI CEVAPSIZ BIRAKTI

Ek olarak İngiltere, SAS'ın Gazze'de tutulan İngiliz rehinelerin kurtarılmasına yardım etmek için İsrail'e konuşlandırılabileceği yönündeki basında çıkan haberleri bastırmaya çalışıyor. Hükümet bakanları, milletvekilleri Jeremy Corbyn ve Kenny MacAskill'in parlamentoda baskı yapması üzerine iddialarla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.