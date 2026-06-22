İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İşçi Partisi içinden gelen baskıların ardından hem başbakanlık hem de parti liderliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, geçiş süreci tamamlanana kadar görevini sürdüreceğini belirtti. Yeni liderin Eylül ayında seçilmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Son günlerde İşçi Partisi içinde büyüyen liderlik baskısının ardından Downing Street'te kameraların karşısına çıkan Starmer, hem başbakanlık hem de parti liderliğinden ayrılacağını duyurdu.

Starmer'ın istifasıyla birlikte ülkede son yıllarda bir kez daha lider değişimine sahne oldu. Ancak ülkede tartışılan asıl konu yalnızca kimin başbakan olacağı değil. Ekonomiden kamu hizmetlerine kadar uzanan birçok temel sorun uzun süredir gündemdeki yerini korurken, sık sık yaşanan lider değişiklikleri bu sorunların çözümüne yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Yeni liderin önünde, hem parti içindeki dengeleri hem de ülkenin ekonomik ve siyasi gündemini yönetmek gibi zorlu bir süreç bulunuyor.

KRALA BİLDİRDİ, TAKVİMİ AÇIKLADI

Keir Starmer, istifa kararını Kral'a ilettiğini açıkladı.

İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden yeni liderlik yarışının takvimini hazırlamasını istediğini söyleyen Starmer, adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlayacağını ve 16 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu.

İşçi Partisi'nin yeni liderinin Eylül ayında seçilmesi planlanıyor. Starmer, liderlik yarışı tamamlanana kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

AĞLAYARAK KONUŞTU: İŞÇİ PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN MESAJINI DUYDUM

İstifa kararının nedenine ilişkin konuşan Starmer, parti içinden gelen mesajı aldığını söyledi.

"Parlamento grubumun cevabını duydum. Bu cevabı nezaketle kabul ediyorum. Bu nedenle İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğim" diyen Starmer, yeni lider seçilene kadar görevini sürdüreceğini ve geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanması için çalışacağını ifade etti.

Ayrıca görevi devralacak yeni lidere tam destek vereceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

"SİYASİ AÇIDAN İFLAS ETMİŞ BİR PARTİ MİRAS ALDIM"

İstifa kararını açıklamadan önce İşçi Partisi'nin son yıllardaki dönüşümüne değinen Starmer, göreve geldiğinde partisinin zor bir durumda olduğunu kaydetti.

GÖREV SÜRESİNİ ANLATTI

Starmer, konuşmasının ilk bölümünde başbakanlığı döneminde hayata geçirilen uygulamalara değindi.

"Daha güçlü bir ekonomi oluşturduk. Ücretler enflasyondan daha hızlı arttı. Yatırımlar güvence altına alındı, altyapı projeleri başladı. NHS bekleme listelerinde son 17 yılın en hızlı düşüşü yaşandı. İşçilerin ve kiracıların haklarında önemli iyileştirmeler yaptık" dedi.

Starmer ayrıca savunma harcamalarının artırıldığını, düzensiz göçle mücadelede yeni adımlar atıldığını ve yüz binlerce çocuğun yoksulluktan çıkarıldığını söyledi.

DUYGUSAL VEDA

Konuşmasının sonunda duygusal anlar yaşayan Starmer, ailesine teşekkür etti.

Eşi Victoria'nın en zor günlerinde yanında olduğunu söyleyen Starmer, bundan sonra ailesine daha fazla zaman ayıracağını ifade etti.

"Ülkedeki en büyük görevden ayrılırken, en önemli göreve daha fazla zaman ayıracağım. Eşime daha iyi bir eş, çocuklarıma daha iyi bir baba olmaya çalışacağım" dedi.

Starmer ayrıca son yıllarda birlikte çalıştığı meslektaşlarına, danışmanlarına ve kamu görevlilerine teşekkür etti.

KAOS YAPMAYACAĞIZ DEDİLER KAOSUN GÖBEĞİNE DÜŞTÜLER

2024 yılında muazzam bir seçim zaferiyle iktidara gelen İşçi Partisi, seçim manifestosunda halka "ülkeyi bir kaos görüntüsü içerisine sürüklemeyeceğiz, sık sık başbakan değiştirip ekonomiyi kötüye götürmeyeceğiz" vaadinde bulunmuştu. Ancak Muhafazakar Parti dönemindeki başbakan krizlerini eleştirerek koltuğa oturan İşçi Partisi, arda arda tekrarlanan hatalar ve son olarak patlak veren Mandelson ile birlikte kendisini yine aynı siyasi krizin tam göbeğinde buldu.

YENİ BAŞBAKAN EYLÜLDE GELİYOR: TEK ADAY ANDY BURNHAM

İşçi Partisi'nde yeni liderlik yarışı için adaylık süreci 9 Temmuz'da resmen başlayacak. Parti yönetiminin belirlediği takvime göre, parlamentonun yaz tatili sonrasında, Eylül ayında yeniden açılmasından hemen önce yeni başbakanın seçilmiş olması planlanıyor. Keir Starmer, bu iki aylık geçiş süreci boyunca düzenli bir yetki devrinin sağlanması adına başbakanlık koltuğunda oturmaya devam edecek ve yeni gelecek lideri destekleyecek. Siyasi yorumcuların bir taç giyme töreni olarak adlandırdığı bu süreçte, aşırı sağın yükselişini durdurabileceğine inanılan tek isim olan Andy Burnham'ın liderliğe tek aday olarak gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ BAŞBAKANIN 3 AYLIK ZAMAN PLANI

Makerfield milletvekili seçilerek Westminster'a doğru yola çıkan ve ülkenin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Andy Burnham, yeni politikalar üretebilmek ve güçlü bir kabine takımı hazırlayabilmek için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Burnham, yeni bir vizyon için minimum bir ay, ideal olarak ise neredeyse 3 aya yakın bir hazırlık sürecinin şart olduğunu ifade etmişti. Eylül ayına kadar sürecek olan bu belirsizlik ortamı küresel ekonomi piyasaları ve tahvil faizleri tarafından da tedirginlikle takip ediliyor.

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