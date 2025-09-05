İngiltere hükümetinde revizyon! Bakanlar değişti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Dışişleri Bakanı David Lammy'yi ülkenin yeni başbakan yardımcısı ve adalet bakanı olarak görevlendirdi.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Başbakan Starmer'ın kabine değişikliği sürecinde İngiltere'nin yeni dışişleri bakanı oldu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ANGELA RAYNER İSTİFA ETMİŞTİ

İngiltere’de Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, hakkında yürütülen emlak vergisi usulsüzlüğü soruşturmasının ardından görevinden istifa etmişti.

Rayner, bu hafta içinde güney sahilinde satın aldığı bir daireyle ilgili olarak yeterli vergi ödemediğini kabul etmiş ve konuyu hükümetin bağımsız etik danışmanına iletmişti.

Etik başdanışmanı Laurie Magnus, Başbakan Keir Starmer’a yazdığı mektupta, Rayner’ın “uyarılara rağmen hukuki tavsiyeye kulak asmadığını” ve bakanlık kurallarının ihlal edildiğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...