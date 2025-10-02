Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere'de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı: Yaralılar var

İngiltere'de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Anadolu Ajansı

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir sinagogun dışında meydana gelen bıçaklı saldırıya polis müdahale etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Keir Starmer, olayın Yahudi dini bayramı olan Yom Kippur gününde yaşandığını belirtirken saldırıda 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Greater Manchester Polisinden yapılan açıklamada, kentteki Heaton Park Sinagogu'nun dışında bir kişinin, aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdüğü ifade edildi.

Ardından o noktada bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, silahlı polislerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

Bıçaklı saldırıda yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, polisin bir kişiye ateş ederek müdahalede bulunduğu ifade edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Vurulan şahsın bıçaklı saldırgan olduğuna dikkati çekilen açıklamada, aracın çarpması veya bıçaklı saldırı nedeniyle de 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırının ardından  X sosyal medya platformundan açıklama yapan Başbakan Keir Starmer, olayın Yahudi dini bayramı olan Yom Kippur gününde yaşandığını belirterek saldırıyı kınadı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Danimarka'da bulunan Starmer, Londra'da acil durum toplantısı yapmak üzere programını yarıda keserek Kopenhag'dan ayrıldı.

