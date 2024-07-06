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İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy'den Filistin'e destek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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İngiltere, Dışişleri Bakanı, Gazze, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’de yeni hükümet kurulurken Dışişleri Bakanı David Lammy'den İsrail'in soykırım yaptığı Filistin'e destek geldi. Esirlerin serbest bırakılmasını isteyen David Lammy, "Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı" dedi.

İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy Almanya’da yaptığı açıklamada, "Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı" dedi.

YENİ BAKANDAN GAZZE'YE DESTEK

İngiltere’de yeni hükümet kurulurken, Gazze Şeridi’nde nasıl bir tutum sergileyecekleri de merak konusu oldu.

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy ilk yurtdışı ziyaretini yaptığı Almanya’da yaptığı açıklamada, "İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir konuma dönmek istiyorum. Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı ve ben de ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağım." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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