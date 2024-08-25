İnsani bölge ilan edilmişti! İşgal ordusu hiç beklemeden vurdu

İsrail, 1 milyondan fazla sivilin sığındığı insani bölge ilan edilen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Balah kentinin derhal boşaltılması uyarısında bulundu. Hastaneler dahil bölge boşaltılırken, İsrail Deyr Balah'a saldırı başlattı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, abluka altındaki Gazze'de 10 aydır katliam yapıyor. 7 Ekim'de başlayan soykırım saldırıları ateşkes müzakerelerine rağmen sürüyor. İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor. İsrail ordusu, önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra da boşaltılmasını istiyor, hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

ZORUNLU GÖÇÜ SİLAH OLARAK KULLANIYOR

İsrail ordusu, daha önce "insani bölge" ilan ettiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ın doğusuna saldırı başlatacağını duyurarak, buradaki Filistinleri zorla göçe tabi tuttu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu bağlamda sosyal medya hesabından yeni harita paylaştı.

Adraee, daha önce "insani bölge" şeklinde duyurduğu haritada 128. blok olarak belirtilen Deyr Belah kentinin doğusundaki bölgenin boşaltılmasını ve bölge sakinlerinden batıya gitmelerini istedi.

YARALILARIN OLDUĞU HASTANE BOŞALTILDI

Bölgenin içinde bulunan Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezlerinden biri olan Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki hasta ve yaralıların tahliyesine başlandı.

İŞGAL ORDUSU ZAMAN KAYBETMEDİ

İsrail ordusu, zorunlu göç baskısının hemen ardından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.