İran destekli güçler Suriye'deki ABD üssünü vurdu

İran destekli güçler Suriye'deki ABD üssünü kamikaze İHA'lar ile vurdu.

Ortadoğu diken üstünde... İran'ın Hamas lideri Heniyye'ye gerçekleştirilen suikast için İsrail'e vereceği cevap merakla beklenirken, Suriye'de ABD üssüne saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Haseke kentinde yer alan ABD üssü İran destekli güçler tarafından gönderilen kamikaze droneların hedefi oldu.

SALDIRI IRAK'TAN GERÇEKLEŞTİ

İddialara göre İHA saldırısı Irak'tan gerçekleşti. İran destekli güçler 3 İHA ile ABD üssünü hedef aldı. Saldırıda 2 drone ABD savunma sistemleri tarafından engellendi.

ASKERİ ÜSTE YANGIN ÇIKTI

Saldırıya ilişkin şu ana kadar henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Can ve mal kaybına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Ancak iddialara göre üs içindeki araçların yanmaya başladı. Bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı da iddialar arasında.