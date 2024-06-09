İran destekli Hizbullah güçleri İsrail askeri tesisini vurdu

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2024 23:09 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 23:39 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Gazze'de katliam yapan İsrail'de Netanyahu hükümetinin dağılma aşamasına girmesinin ardından Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri İsrail'e bir kez daha saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah güçleri, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri bölgeyi bombaladı.