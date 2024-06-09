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İran destekli Hizbullah güçleri İsrail askeri tesisini vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran destekli Hizbullah güçleri İsrail askeri tesisini vurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de katliam yapan İsrail'de Netanyahu hükümetinin dağılma aşamasına girmesinin ardından Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri İsrail'e bir kez daha saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah güçleri, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri bölgeyi bombaladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'de koalisyon hükümeti dağılma aşamasına geldi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. İsrail'de yaşanan olayların ardından Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerinin İsrail'e saldırı düzenlediğini açıkladı.

İSRAİL'DE ASKERİ ÜS VURULDU

Hizbullah güçleri, Nusayrat'ta 274 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail'in kuzeyine birden çok saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu kuzey İsrail'de sirenlerin çaldığını duyurdu ve Telegram'daki iki kısa açıklamaya göre, sirenler 10 dakikadan kısa bir süre içinde iki kez çaldı.

Golan başta olmak üzere İsrail’in kuzeyini hedef alan İran destekli güçler, Remsa adı verilen askeri bölgeyi ‘roketlerle doğrudan vurduğunu’ açıkladı.

İnsansız hava aracı ve füze saldırı sonucu Golan ve İsrail'in kuzeyinde yangın çıktı.

Al-Mayadeen TV, Lübnan'dan kuzey İsrail'e 40'tan fazla roket atıldığını bildirdi.

1 HİZBULLAH ASKERİ ÖLDÜ

Hizbullah yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla karşılıklı sınır bombardımanında bir üyesinin öldüğünü duyurdu.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, ölen kişinin Lübnan'ın güneyindeki Aytarun kasabasından 36 yaşındaki Ali Halil Hamad olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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