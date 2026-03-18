İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibinin sevk edildiği, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran resmi medyasına göre ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kentinde dünyanın en büyük doğal gaz sahası Güney Pars'a füze saldırısı düzenlendi.

DEPOLAMA TANKLARI İLE TESİS ALANLARI HEDEF ALINDI

Güney Pars sahasına bağlı gaz rafinerilerinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fazlarında bulunan bazı depolama tankları ile tesis alanlarının hedef alındığı aktarıldı. Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği, olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibinin sevk edildiği, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tesislerde çalışan personelin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde de, "Bir saat önce Güney Pars ve Aseluye petrol endüstrisi tesislerinin bir kısmı Siyonist-Amerikan düşmanlar tarafından hedef alındı." ifadelerine yer verilmişti.

Güney Pars, hem Katar hem de İran'ın tesislerinin bulunduğu dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor.

İRAN: YARALILARI TAŞIYAN AMBULANS HEDEF ALINDI

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail rejimleri tarafından Fars eyaletinin Lar bölgesinde İran Kızılayı'na ait bir ambulansa hava saldırısı düzenlendi." denildi. Ambulansın yaralıları taşıdığı sırada hedef alındığı belirtilirken, yayınlanan görüntülerde saldırı sonucunda ambulansın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend yaptığı açıklamada, ambulansa yapılan saldırıdan duyduğu derin üzüntü ve endişeyi dile getirerek, bu eylemi insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktarmıştı. Muhacirani, 4 ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini de belirtmişti.

