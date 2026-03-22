Suudi Arabistan, İran’dan Riyad bölgesine 3 balistik füze atıldığını açıkladı. Bir füze hava savunma sistemlerince imha edilirken, diğerleri yerleşim olmayan alanlara düştü.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad bölgesine yönelik 3 balistik füze fırlatıldığının tespit edildiği, bir füzenin imha edildiğini, ikisinin ise boş alana düştüğü belirtildi.

6 İHA DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İran tarafından gece saatlerinden bu yana fırlatılan 6 insansız hava aracının (İHA) da Suudi Arabistan’ın doğusunda hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü de daha önce El-Harc vilayetinde “tehlikeli bir durum” nedeniyle yayımladığı uyarının ardından, tehlikenin ortadan kalktığını duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran meydan okudu: Düşman teslim olana kadar durmayacağız

Açıklamada, halka sivil savunma talimatlarını izlemeyi sürdürmeleri, toplanmaktan ve görüntü almaktan kaçınmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durmaları ve herhangi bir risk fark edilmesi halinde 911 acil hattını aramaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD ile İsrail’in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası