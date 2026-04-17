İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, ABD'li yetkililer, bazı Avrupalı mevkidaşlarına İran savaşında stokların azalmasıyla nedeniyle daha önce sözleşmesi yapılan bazı silah teslimatlarının gecikebileceğini bildirdi.

Reuters haber ajansının konuyla ilgili bilgi sahibi 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran savaşı nedeniyle stokların azalması sonucu Avrupa ülkelerine Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında yapacağı bazı silah teslimatlarının gecikebileceğini aktardı. Gecikmeden, Baltık ve İskandinavya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin etkileneceği belirtildi.

İran savaşı ABDnin silah stoklarını eritti! Avrupaya teslimatlar gecikecek

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ ABD'NİN STOKLARINI VURDU

Kaynaklar, ABD yetkililerinin son günlerde Avrupalı yetkililerle yaptığı ikili yazışmalarda bu teslimatların muhtemelen gecikeceğini söylediklerini aktardı. Kaynaklara göre, gecikecek silahlar arasında hem saldırı hem de savunma amaçlı kullanılabilecek çeşitli mühimmat türleri bulunuyor.

İran savaşı ABDnin silah stoklarını eritti! Avrupaya teslimatlar gecikecek

ABD'DEN AVRUPA'YA SİLAH SATIŞI

Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında yabancı ülkeler, ABD hükümetinin lojistik desteği ve onayıyla ABD yapımı silahlar satın alıyor. Başkan Donald Trump döneminde Washington yönetimi, Avrupa'nın konvansiyonel savunma sorumluluğunu ABD'den Avrupa ortaklarına devretme çabası kapsamında FMS programı da dahil olmak üzere Avrupa'daki NATO ortaklarını daha fazla ABD yapımı malzeme satın almaya zorlamıştı.

TRUMP: İRAN'LA ANLAŞMA YAPMAYA ÇOK YAKINIZ

Trump, İran'la görüşmelerin yoğun ve verimli şekilde sürdüğüne işaret ederek, yakın zamanda anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti. ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada, "İran'la bir anlaşma yapmaya çok yakınız. İran'la bir sonraki doğrudan görüşme bu hafta sonu olabilir. İran'la birçok anlaşma yapıyoruz ve bence yakında çok olumlu gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

İran'daki yeni liderlerle çok iyi anlaştıklarını vurgulayan Trump, Tahran'la yapmayı umdukları anlaşmanın "nükleer silaha sahip olmamayı" da kapsadığını ileri sürmüştü.

