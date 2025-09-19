İran'a yönelik "snapback" yaptırımları geri dönüyor! BMGK'dan onay çıktı

BMGK, İran'a yönelik "snapback" yaptırımların geri getirilmemesini öngören bir tasarıyı reddetti.

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir karar lehinde oy kullanırken, 9 ülke oylamada hayır oyu verdi.

BMGK'de bu ay Konsey başkanlığını yürüten Güney Kore tarafından sunulan tasarı, İran'a yaptırımların hafifletilmesini sürdürmeyi amaçlıyordu.

Ancak Güney Kore'nin tasarısı, kabul edilmesi için gereken 9 oya ulaşamayarak reddedildi.

Oylamada İngiltere, Fransa, Danimarka, Slovenya, Sierra Leone, Panama, ABD, Yunanistan ve Somali tasarının reddi yönünde, Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir ise lehte oy kullandı. Guyana ve Güney Kore ise çekimser kaldı.

Söz konusu tasarının reddedilmesiyle İran'a yönelik "snapback" yaptırımlarının BMGK'nin 2231 sayılı kararı uyarınca yeniden yürürlüğe girmesinin önü açılmış oldu.

İRAN'A YÖNELİK "SNAPBACK" YAPTIRIMLAR

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupalı tarafların, "anlaşmanın temellerini ihlal ettikleri" ve "anlaşmadaki katılımcı rollerini kaybettikleri" için mekanizmayı harekete geçirebilecek hukuki dayanağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Nükleer anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise BMGK'ye İran ile ortak gönderdikleri mektupta, Avrupalı ülkelerin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının "hukuken geçersiz" ve "mantıksız" olduğunu savunmuştu.

Snapback süreci, yeni karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmaz ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.