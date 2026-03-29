Londra merkezli yayın organı Iran International’a göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi arasında gerilim yaşanıyor.

Savaşın beşinci haftasına girilirken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, "Eğer ateşkes sağlanmazsa İran ekonomisi üç hafta ile bir ay içinde tamamen çöker" dediği iddia edildi.

Londra merkezli Iran International tarafından paylaşılan bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Devrim Muhafızları'nın (IRGC) bölgedeki saldırgan tutumuna isyan etti.

Pezeşkiyan, yayınladığı video mesajda "isteğe bağlı ateş" olarak nitelendirdiği saldırılar için komşu ülkelerden özür dileyerek bu eylemlerin durdurulmasını emretse de, sahadaki namluların susmadığı görülmüştü.

Tahran’da "gizli" hesaplaşma! Pezeşkiyan resti çekti, Devrim Muhafızları kapıları kapattı!

"YETKİYİ HÜKÜMETE VER" RESTİNE "BAŞARISIZSIN" CEVABI

Tahran’daki krizin fitili, Pezeşkiyan’ın yürütme ve yönetim yetkilerinin tamamen sivil hükümete iade edilmesini talep etmesiyle ateşlendi. Ancak Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi, bu talebi kesin bir dille reddetti. Vahidi, mevcut ekonomik ve askeri tablonun sorumluluğunu Pezeşkiyan hükümetine yükleyerek, "Savaş başlamadan önce yapısal reformları hayata geçiremediniz" suçlamasında bulundu.

ATM’LERDE PARA BİTTİ!

Savaşın halkın geçim kaynakları üzerindeki ağır bilançosu her geçen gün netleşiyor.

Büyük şehirlerdeki ATM’lerin çoğu nakitsiz kalırken, Bank Melli dahil dev bankaların internet hizmetlerinde periyodik kesintiler yaşanıyor.

Devlet memurlarının son üç aydır maaş ve sosyal haklarını düzenli alamadığı bizzat çalışanlar tarafından teyit edildi.

Savaş öncesi %115’lere dayanan temel ihtiyaç enflasyonu, saldırıların ardından kontrol edilemez bir noktaya ulaştı.

