Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki savaşın seyri ve artan gerilim ele alınırken diplomasi vurgusu öne çıktı. Türkiye’nin krizin sona erdirilmesi için çözüm odaklı ve yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğu mesajı verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı.

Bakan Fidan Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik yaklaşımına değindi, mevcut krizin çözümü için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti. İran’ın karşı tarafa yönelik güvensizliğinin anlaşılabilir olduğunu belirten Fidan, İran’ın müzakereler sırasında 2 kez askeri saldırıya maruz kaldığını vurguladı.

Arakçi de, Türkiye ve bazı bölge ülkelerinin devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ederek ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "bölgedeki mevcut durumun ve güvensizliğin temel nedeni" olarak nitelendirdi.

ABD’nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, Washington yönetiminin çelişkili davranışları ve mantık dışı taleplerinin güven zedelediğini belirterek bu durumun diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını ifade etti.

Taraflar ayrıca, ikili temasların sürdürülmesi ve bölge ülkeleriyle istişarelerin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası