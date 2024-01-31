Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İran'dan ABD'ye cevap: Hiçbir tehdidi cevapsız bırakmayacağız

    Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssünün vurulması, İran'la iyice gergin olan ipleri kopma noktasına getirdi. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, saldırılara misliyle karşılık verileceği mesajı verilirken, İran'dan tehditlere "Cevapsız bırakmayacağız" açıklaması yapıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İran&#039;dan ABD&#039;ye cevap: Hiçbir tehdidi cevapsız bırakmayacağız
    ABD, Üs, Tehdit, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ülkesine yönelik hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.

    'TEHDİTLERİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

    Tesnim Haber Ajansına göre, Selami, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin konuştu.

    Selami, "Bugünlerde ABD'li yetkililerden tehdit içerikli bazı sözler duyuyoruz. Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

    İranlı komutan, savaş istemediklerini de sözlerine ekledi.

    ABD ÜSSÜNE SALDIRI

    ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

    Başta Başkan Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

    İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." açıklamasında bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDÜsTehdit
    Haberler > Dünya > İran'dan ABD'ye cevap: Hiçbir tehdidi cevapsız bırakmayacağız
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fransa'da 'kürtaj' kararı: İlk ülke olabilir - DünyaFransa'da 'kürtaj' kararı: İlk ülke olabilirİran'dan 28 ülkeye vize muafiyeti, 4 Şubat'tan itibaren başlıyor - Dünyaİran'dan 28 ülkeye vize muafiyeti, 4 Şubat'tan itibaren başlıyorİsrail'in teslim ettiği 100 Filistinlinin cenazesi toplu mezara gömüldü - Dünyaİsrail çaldığı cenazeleri teslim ettiRusya, Akkuyu Nükleer Santrali için bir ilki gerçekleştirdi - DünyaAkkuyu Nükleer Santrali için bir ilk!Filistin'e yardımların kesilmesine BM'den cevap: UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz - Dünya'UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz'ABD'ye ait F-16 uçağı Güney Kore açıklarında düştü - DünyaABD'ye ait F-16 düştüPakistan'da eski başbakan İmran Han'a 14 yıl hapis ve siyasetten men - Dünyaİmran Han'a 14 yıl hapis ve siyasetten menRus uçağı Almanya'yı alarma geçirdi! Çok sayıda savaş uçağı havalandı - DünyaRus uçağı Almanya'yı alarma geçirdi! Çok sayıda savaş uçağı havalandıTunus'ta 2015'te başlayan OHAL 2024 sonuna uzatıldı - Dünya2015'te başlayan OHAL 2024 sonuna uzatıldıAlmanya'da grev ulaşımı vurdu! THY seferleri iptal - DünyaAlmanya'da grev ulaşımı vurdu! THY seferleri iptal
    Sonraki Haber Yükleniyor...