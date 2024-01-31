İran'dan ABD'ye cevap: Hiçbir tehdidi cevapsız bırakmayacağız

Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssünün vurulması, İran'la iyice gergin olan ipleri kopma noktasına getirdi. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, saldırılara misliyle karşılık verileceği mesajı verilirken, İran'dan tehditlere "Cevapsız bırakmayacağız" açıklaması yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ülkesine yönelik hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.

'TEHDİTLERİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Tesnim Haber Ajansına göre, Selami, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin konuştu.

Selami, "Bugünlerde ABD'li yetkililerden tehdit içerikli bazı sözler duyuyoruz. Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

İranlı komutan, savaş istemediklerini de sözlerine ekledi.

ABD ÜSSÜNE SALDIRI

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Başkan Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." açıklamasında bulunmuştu.