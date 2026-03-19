İran medyası, Tahran yönetiminin stratejik Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için ülkelerin ücret ödemesini zorunlu kılacak bir yasa tasarısını değerlendirdiğini bildirdi.

Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren savaş 20. gününde de sürerken, yarı resmi ISNA haber ajansına göre bir yasa tasarısı, dünyanın en önemli enerji tedarik rotalarından biri olan hayati öneme sahip deniz koridorunu kullanan gemilere geçiş ücreti getirilmesini öngörüyor.

HÜRMÜZ'DEN GEÇEN GEMİLERİN İRAN'A VERGİ ÖDEMESİ MASADA

Tahranlı bir milletvekili, önerinin, boğazın nakliye, enerji taşımacılığı ve gıda tedarik zincirleri için "güvenli geçiş yolu" olarak kullanılması durumunda İran'a ödeme ve vergi yapılmasını zorunlu kılmayı amaçladığını söyledi. Boğazdan geçen deniz trafiğinin güvenliğinden faydalanan ülkelerin "İran'a ücret ve vergi ödemesi gerektiğini" söyledi.

İrandan Hürmüz Boğazı için yeni hamle: Gemilerden geçiş ücreti alınması gündemde

Bu öneri, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir saldırı başlatmasından bu yana bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi. Saldırıda İran dini lideri Ali Hamaney de dahil olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 1300 kişi hayatını kaybetti.

İran, bölge genelinde insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla karşılık verdi ve normalde günde yaklaşık 20 milyon varil petrol ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık %20'sini taşıyan önemli bir petrol geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak küresel enerji piyasalarını altüst etti.

