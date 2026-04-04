İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne düzenlenen saldırılara tepki göstererek, radyoaktif sızıntının sadece Tahran’ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki hayatı da tehdit edeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Buşehr Nükleer Enerji Santrali’ne yönelik saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arakçi, Batı’nın Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki çatışmalara gösterdiği tepkiyi hatırlatarak, Buşehr’e yönelik saldırılar karşısında sessiz kalınmasını eleştirdi.

"KÖRFEZ'DE YAŞAMI SONA ERDİRİR"

Arakçi, paylaşımında, “İsrail ve ABD şimdiye kadar Buşehr’deki tesisimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif sızıntı sadece Tahran’ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki hayatı da sona erdirir" dedi.

Sert ifadeler kullanan Arakçi, "Petrokimya tesislerimize yönelik saldırılar da gerçek hedeflerin ne olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI VE MADDİ HASAR YOK

Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat’tan itibaren başlayan saldırıların ardından 17, 24 ve 27 Mart tarihlerinde de ABD ve İsrail’in füze saldırılarının hedefi olmuştu. Bu saldırılarda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği, santralin hiçbir bölümünün zarar görmediği belirtilmişti.

RUSYA'DAN TAHLİYE KARARI

Rusya’nın devlet nükleer enerji kurumu Rosatom ise, İran’ın güneyinde yer alan Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nde yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı bir tahliye süreci başlattı.

Kurumun Genel Müdürü Alexey Likhachev, toplam 198 kişinin santralden çıkarıldığını duyurdu.

Tahliye edilenler otobüslerle İran-Ermenistan sınırına doğru sevk edilirken, bu durum şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu oldu.

