İran'ın başkenti Tahran intikam afişleriyle donatıldı

İran'ın İsrail'e devam eden tehditlerinin ardından Tahran sokaklarına da afişler asıldı. İsrail'in vurulacağı mesajı, "Biraz gülün, çok ağlayacaksınız" ifadeleriyle verildi.

İran ve Hizbullah İsrail'e ne zaman saldıracak? ABD duyurdu: 28 ya da 48 saat içinde...

İran ve Hizbullah İsrail'e ne zaman saldıracak? ABD duyurdu: 28 ya da 48 saat içinde...

İsrail'in gerçekleştirdiği suikastlar sonrasında İran hükümeti peş peşe saldırı mesajı verdi. İran'ın resmi yaklaşımın başkent Tahran sokaklarına yansıması da dikkat çekti.

TAHRAN'A İSRAİL'E YÖNELİK AFİŞLER ASILDI

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail karşıtı mesajların yer aldığı afişler caddelere asıldı. Filistin Meydanı'nda asılan Farsça ve İbranice afişlerde, "Biraz gülün, çok ağlayacaksınız" ifadeleri yer aldı.

İRAN İSRAİL'İ TEHDİT ETTİ

İki ülke arasındaki gerilim bugün bir başka boyuta daha geçti. İran Devlet Televizyonu, isim vermeden İsrail'i vuracağını kast ederek 'dünyanın çok önemli gelişmelere sahne olacağını' açıkladı. İsrail'in ise Lübnan sınırında bir bölgeyi vurduğu basına yansıdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Muhammed Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya davet ediyorum" derken, İran'ın dini lideri Ali Hamaney sosyal medyadan daha önce paylaştığı "Siyonist rejim bitti" gönderisini profiline sabitledi.

"SERT VE ACI VERİCİ OLACAK"

Katar merkezli El Cezire, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin Tahran ziyaretine ilişkin bilgilere yer verdi.

İranlı yetkili yaptığı açıklamada, “Tahran’ın cevapsız kalması veya sembolik bir cevap vermesi söz konusu değil. Her türlü cevap sert ve acı verici olacaktır” dedi.

İranlı yetkili, İsrail'in İran'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bu durumu kontrol altına almak için arabulucular gönderdiğini, ancak bunun faydasız olduğunu belirterek, “İsrail şu anda, Tahran'ı caydırıcılığı olmayan zayıf bir ülke olarak göstermek amacıyla İran'ı cevap vermemeye zorlamaya çalışıyor. İsrail tüm tabuları çiğnedi ve bunun bedelini ödemesi gerekiyor. Bunun bedelinin ağır olacağı konusunda hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.