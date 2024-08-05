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İran ve Hizbullah İsrail'e ne zaman saldıracak? ABD duyurdu: 28 ya da 48 saat içinde...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran ve Hizbullah İsrail&#039;e ne zaman saldıracak? ABD duyurdu: 28 ya da 48 saat içinde...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas lideri Heniyye'nin başkent Tahran'da suikasta uğramasının ardından gözler İran'a çevrildi. İran'ın İsrail'e vereceği cevap merak konusu olurken, ABD'den çarpıcı bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri başkanlarına İran ve Hizbullah'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söyledi.

ABD merkezli internet sitesi Axios'a konuşan, telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi 3 kişiye göre Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını belirtti.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarına İran'ın nasıl bir misilleme yapacağının belirsiz olduğunu bildiren Blinken, saldırıların tam zamanlamasını bilmediklerini ancak "önlerindeki 24 ila 48 saat içinde başlayabileceğini" ifade etti.

İran ve Hizbullah İsrail'e ne zaman saldıracak? ABD duyurdu: 28 ya da 48 saat içinde... - 1. Resimİran dini lideri Hamaney - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

GÖZLER İRAN VE HAMAS'TA

Blinken, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın saldırılarını mümkün olduğunca sınırlamak ve ardından İsrail'in tepkisini dizginleyerek gerilimi tırmandıran döngüyü kırmak amacıyla çaba sarf ettiğini kaydetti.

G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti.

İran ve Hizbullah İsrail'e ne zaman saldıracak? ABD duyurdu: 28 ya da 48 saat içinde... - 1. Resim

Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken "hayal kırıklığına uğramış gibi" göründüğünü belirtti.

İran ve Hizbullah İsrail'e ne zaman saldıracak? ABD duyurdu: 28 ya da 48 saat içinde... - 2. Resim

ABD: ACİL OLARAK ELE ALMALIYIZ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik "acil ihtiyacı ele almak üzere" telefonda görüştü.

Bakanlar, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını temin edecek ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

Gazze'de tesis edilecek ateşkesin, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattı dahil bölgede barış ve istikrarın önünü nasıl açacağını görüşen bakanlar, "İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını" yineledi ve çatışmanın tırmanmaması için tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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