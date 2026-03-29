İran’ın Güney Afrika Büyükelçiliği, İsrail'i hedef alan yapay zeka videosuyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Elçiliğin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Tel Aviv’i daha isabetli vurabilmek için nar suyu için” diyen bir askerin kaykayla kaydığı, arka planda ise askeri araçların ve füzelerin yer aldığı görüldü. Elçilik, yapay zeka üretimi videoyu 'Bugünkü eğlenceli paylaşım' notuyla servis ederken görüntülere kısa sürede yüzlerce yorum yağdı.

"DAHA İSABETLİ VURABİLMEK İÇİN NAR SUYU İÇİN"

Elçilik tarafından yapılan paylaşımda, “Tel Aviv’i daha isabetli vurabilmek için nar suyu için” ifadelerine yer verilirken, kaykayla ilerleyen bir askerin meyve suyu içtiği, arka planda ise askeri araçlar ve füze fırlatma görüntülerinin bulunduğu görüldü. Yapay zekâ ile oluşturulan video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"HERKES İÇİN TEK İNTİKAM" VİDEOSUNUN ARDINDAN GELDİ

Bu paylaşımın, iki gün önce İran devlet medyasında yayımlanan bir başka yapay zekâ videosunun ardından gelmesi dikkat çekti. “Herkes İçin Tek İntikam” başlıklı videoda, ABD’nin geçmişteki askeri müdahalelerine ve çeşitli çatışmalara atıflar yapılırken, Özgürlük Anıtı’nın hedef alındığı sahneler yer aldı. Görsellerde, ABD’nin tarihsel süreçteki askeri operasyonları ve küresel krizlerdeki rolü eleştirel bir dille işlendi.

Söz konusu videonun finalinde ise İran liderliğini simgeleyen bir sahne eşliğinde fırlatılan füzenin, farklı sembollerle yeniden tasvir edilen Özgürlük Heykeli’ni vurduğu görüldü.

ABD, KARA OPERASYONUNA HAZIRLANIYOR

Öte yandan ABD merkezli Washington Post gazetesinin aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek muhtemel bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten hükümet kaynakları, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

