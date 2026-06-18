ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatta yer aldığı öne sürülen 300 milyar dolarlık yeniden imar planı tartışılmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Körfez ülkelerinin bu fonu finanse edeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bu konuda bilgim yok" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamında gündeme gelen 300 milyar dolarlık yeniden imar fonu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan merkezli El-Hades televizyonuna konuşan Bin Ferhan, İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasına yönelik oluşturulacağı öne sürülen fonun Körfez ülkeleri tarafından finanse edileceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Bu konuda bilgim yok" cevabını verdi.

İran ile ekonomik işbirliği konusuna da değinen Suudi Bakan, iki ülke arasında sağlıklı bir işbirliği zemininin oluşabilmesi için öncelikle karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan ile İran arasında Çin'in arabuluculuğunda 2023 yılında başlatılan normalleşme sürecini hatırlatarak, ilişkilerin yeniden inşa edilmeye başlandığını ancak son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle bu sürecin gerilediğini ifade etti.

6'NCI MADDE DİKKAT ÇEKİYOR

ABD ile İran arasında imzalanan ve 14 maddeden oluştuğu belirtilen mutabakat zaptının altıncı maddesinde, İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınmasına yönelik en az 300 milyar dolar değerinde bir plan hazırlanmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Planın uygulanmasına ilişkin detayların ise nihai anlaşma kapsamında daha sonra netleştirileceği ifade ediliyor.

Öte yandan anlaşma metninde Körfez ülkelerinin doğrudan finansman sağlayacağına dair açık bir hüküm yer almazken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın daha önce yaptığı açıklamalarda, nihai anlaşmaya uyulması halinde Körfez ülkelerinin sürece finansal destek verebileceğini dile getirdiği aktarılmıştı.

Son dönemde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede yükselen tansiyonun, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkileri de yeniden hassas bir noktaya taşıdığı değerlendiriliyor. Riyad yönetimi, olası ekonomik işbirliği adımları için önceliğin güven ortamının yeniden sağlanması olduğunu vurguluyor.

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