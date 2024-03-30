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İslami Cihad ve Hamas'tan ateşkes için 4 şart

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İslami Cihad ve Hamas&#039;tan ateşkes için 4 şart

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İslami Cihad hareketi ve Hamas, İsrail ile oturulan müzakere masasından olumlu bir şekilde kalkılması için "Gazze'de yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri" dahil olmak üzere 4 şartın gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan savaş devam ederken, ateşkes için görüşmeler de sürüyor. Bugüne denk birçok kez bir araya gelen taraflar yeni bir anlaşma sağlayamadı. Son olarak İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin 'dolaylı müzakere'lerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

HAMAS'IN AŞIRI TALEPLERİ NEDENİYLE HEYETİ GERİ ÇAĞIRDI

İsrail basını, Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyururken, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedildi. 26 Mart'ta ise İsrail, "Gazze'deki savaşa tamamen son verilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi" dahil olmak üzere Hamas'ın 'aşırı talepleri' gerekçesiyle Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdığını duyurdu.

Tüm bu yaşananların ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale başkanlığındaki heyetler, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

MÜZAKERE İÇİN DÖRT ŞART 

Hamas'tan yapılan açıklamada, müzakerenin başarılı olması için 'Gazze saldırılarının tamamen durması, işgal güçlerinin buradan çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kesintisiz yapılması' gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de halkın iradesi dışında yeni bir durum oluşturma amacıyla yapılan plan ve projelerin reddedildiği belirtildi, İslam ümmetine ise İsrail'in her gün işlediği katliamlara karşı öfkesini gösterme ve meşru yollarla bunlara karşı koyma çağrısı yapıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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