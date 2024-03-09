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İspanya Başbakanı 'görev süresini' işaret edip 'Filistin' için söz verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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İsrail, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınayan liderlerin başında gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görev süresini işaret ederek Gazze için söz verdi. Sanchez, "2027'de görev sürem sona ermeden önce Kongre'yi Filistin devletini tanımaya zorlayacağız. Bunu ahlaki bir inançla haklı bir dava olduğu için ve aynı zamanda 2 devletin de barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapacağız" dedi.

İsrail tam ablukaya aldığı Gazze'de aylardır katliamlarını sürdürüyor. Aralıksız süren saldırılarda Filistinlileri kıtlığa da maruz bırakan İsrail devleti için dünyanın dört bir yanından insanlar tepki gösteriyor. 

İsrail'i kınayan liderlerin başında gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den yeni bir Filistin devleti açıklaması geldi.

'FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYA ZORLAYACAĞIZ'

Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan La Moneda Başkanlık Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "2027'de görev sürem sona ermeden önce Kongre'yi Filistin devletini tanımaya zorlayacağız. Bunu ahlaki bir inançla haklı bir dava olduğu için ve aynı zamanda 2 devletin de barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapacağız" dedi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İspanya Başbakanı Sanchez aralık ayında yaptığı bir açıklamada, “Gördüğümüz görüntüler ve ölen çocuk sayısının giderek artması karşısında İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğu konusunda ciddi şüphelerim var” ifadelerini kullanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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