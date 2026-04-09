İspanya'da kiracı dernekleri, yasa dışı yöntemlerle kazanç sağladığı iddia edilen emlak devi Alquiler Seguro'ya karşı ülke tarihinde bir ilke imza atarak "kira ödememe eylemi" başlattı.

İspanya’daki kiracı dernekleri, ülkenin en büyük emlak şirketlerinden biri olan Alquiler Seguro’nun yasa dışı metodlarla kazanç sağladığı iddiasıyla, ülke genelindeki kiracıları “kira ödememe eylemi” başlatmaya çağırdı.

Eylemin İspanya’da bir ilk olacağı kaydedilen açıklamada “Bizi görmezden geldikleri, hileli kazançları ceplerine indirdikleri ve kira sözleşmelerinde kötü niyetli maddeler dayattıkları için bu eylemi yapacağız. Ev ev örgütleneceğiz ve bu tarihî bir olay olacak” değerlendirmesi yer aldı.

İspanyada kiracılar kira ödememe eylemine başlıyor: Emlak şirketi hedefte!

Açıklamada, eylemin, artan kira maliyetlerine karşı olduğu belirtilerek, her 5 yılda bir kiralık mülke taşınmak için kiracıların 4 bin avrodan fazla ödemek zorunda kaldığı ve bunun sürekli arttığı vurgulandı.

Öte yandan Tüketim Bakanlığı, şikâyetlerin odağındaki Alquiler Seguro şirketine 3,6 milyon avroluk para cezasını onayladı. AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, 2025’in son çeyreğindeki kira artışı İspanya’da yüzde 12,9’u buldu.



