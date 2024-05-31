İsrail AB ülkesini tehdit etti! ‘Doğu Kudüs’ talebine ret: Gerekirse konsolosluğu kapatırız

Gazze’de soykırım yapan İsrail, İspanya’nın ‘Doğu Kudüs’ talebine karşı çıktı. İspanya’nın konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısı üzerine işgalci İsrail, AB ülkesini tehdit etti.

İşgalci İsrail, tarihin en acı ve kanlı soykırımını sürdürmeye devam ediyor. Pek çok ülkenin hem halkları hem de yönetimleri bu katliamın durmasını istiyor. Ancak İsrail duracak gibi değil. Bununla kalmayıp ‘Filistin devleti’ni tanıyacaklarını açıklayan AB ülkelerine bir bir set çekiyor.

İSPANYA’NIN TALEBİNİ REDDETTİ

İsrail, İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebinin reddedildiğini bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Katz, İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'in İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddettiğini belirtti.

İSPANYA HÜKÜMETİNE TEHDİT

İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı" iddiasında bulunan Katz, bunun tamamen yasaklanacağını kaydetti.

Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna yönelik kısıtlamaların "sıkı şekilde uygulanacağını" aktararak, "İhlaller gerçekleşirse, Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğunun kapatılmasına kadar varabilecek ek önlemler alınacaktır." ifadesini kullandı.

‘FİLİSTİN DEVLETİ’Nİ TANIYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletini tanıyacağını duyurmasının ardından İspanya'nın Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, yerel bir radyoya verdiği demeçte tel Aviv yönetimini bu kararından dönmeye çağırdığını belirtmişti.