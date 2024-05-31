Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail AB ülkesini tehdit etti! ‘Doğu Kudüs’ talebine ret: Gerekirse konsolosluğu kapatırız

İsrail AB ülkesini tehdit etti! ‘Doğu Kudüs’ talebine ret: Gerekirse konsolosluğu kapatırız

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail AB ülkesini tehdit etti! ‘Doğu Kudüs’ talebine ret: Gerekirse konsolosluğu kapatırız
İsrail, Filistin, İspanya, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze’de soykırım yapan İsrail, İspanya’nın ‘Doğu Kudüs’ talebine karşı çıktı. İspanya’nın konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısı üzerine işgalci İsrail, AB ülkesini tehdit etti.

İşgalci İsrail, tarihin en acı ve kanlı soykırımını sürdürmeye devam ediyor. Pek çok ülkenin hem halkları hem de yönetimleri bu katliamın durmasını istiyor. Ancak İsrail duracak gibi değil. Bununla kalmayıp ‘Filistin devleti’ni tanıyacaklarını açıklayan AB ülkelerine bir bir set çekiyor.

İsrail AB ülkesini tehdit etti! ‘Doğu Kudüs’ talebine ret: Gerekirse konsolosluğu kapatırız - 1. Resim

İSPANYA’NIN TALEBİNİ REDDETTİ

İsrail, İspanya'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebinin reddedildiğini bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Katz, İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'in İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddettiğini belirtti.

İsrail AB ülkesini tehdit etti! ‘Doğu Kudüs’ talebine ret: Gerekirse konsolosluğu kapatırız - 2. Resim

İSPANYA HÜKÜMETİNE TEHDİT

İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı" iddiasında bulunan Katz, bunun tamamen yasaklanacağını kaydetti.

Katz, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna yönelik kısıtlamaların "sıkı şekilde uygulanacağını" aktararak, "İhlaller gerçekleşirse, Kudüs'teki İspanyol Konsolosluğunun kapatılmasına kadar varabilecek ek önlemler alınacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail AB ülkesini tehdit etti! ‘Doğu Kudüs’ talebine ret: Gerekirse konsolosluğu kapatırız - 3. Resim

‘FİLİSTİN DEVLETİ’Nİ TANIYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletini tanıyacağını duyurmasının ardından İspanya'nın Doğu Kudüs'te yer alan konsolosluğundan 1 Haziran itibarıyla Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, yerel bir radyoya verdiği demeçte tel Aviv yönetimini bu kararından dönmeye çağırdığını belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Küçükçekmece'de sıcak saatler: Otele bombalı saldırı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’de halk Trump'tan yana! "Sus payı" davası seçimleri nasıl şekillendirecek? - Dünya'Suçlu' Trump ülkeyi ikiye böldüİsrail Gazze'deki tünellere girdi! 10 kilometrelik hat yok edildi - Dünyaİsrail askerleri Gazze'deki tünellere girdiABD ve İngiltere’den Yemen’e saldırı: 16 ölü, 35 yaralı - Dünya2 ülkeden Yemen'e ortak saldırı! Çok sayıda ölü varKuzey Kore’den “güç gösterisi” tatbikatı! Kim Jong-un düşmanlarına meydan okudu - DünyaKim Jong-un düşmanlarına meydan okuduNetanyahu, Gazze'deki vahşeti Haçlı algısıyla dağıtmaya çalıştı! İşin içine Fransa'yı ve ABD'yi kattı - DünyaGazze'deki soykırıma 'Haçlı' benzetmesi!ABD'yi sarsan silahlı saldırı! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - DünyaKorkunç saldırı! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...