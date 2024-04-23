İsrail başa döndü! Beyt Hanun yine saldırıların odağında

İsrail ordusu, saldırıları başlattığı 7 Ekim'de ilk kez karadan girdiği Beyt Hanun'u yeniden hedef aldı. Beyt Hanun'un yanı sıra Beyt Lahya ve Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınındaki bölgeler de yoğun bombardımana tutuluyor. Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde yeni bir göç dalgasının yaşandığı bildirildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'ye yönelik saldırılarını acımasızca devam ettiriyor. Enkaz yığınına çevirdiği Han Yunus'ta onlarca toplu mezar bırakan İsrail, hedefini yeniden Beyt Hanun'a çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki birkaç bölgede İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalar saatlerdir devam ediyor.

YENİ GÖÇ DALGASI!

İsrail ordusu, çatışmaların olduğu Beyt Lahya, Beyt Hanun ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınındaki bölgeleri yoğun top atışlarıyla bombalıyor.

İsrail'in yoğun top atışları sebebiyle kuzeydeki Beyt Lahya beldesinden Cibaliya Mülteci Kampı'na doğru yeni bir göç dalgası yaşandı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde bazı İsrail askerleri ile bir askeri aracın Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

KARADAN İLK GİRDİĞİ BÖLGE

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun, İsrail'in ordusunun 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan sonra karadan ilk girdiği bölgedir.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 151 Filistinli öldürüldü, 77 bin 84 kişi yaralandı.

İsrail'in 18 Nisan'da çekildiği Beyt Hanun, saldırılar sonrası enkaza dönmüştü

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.