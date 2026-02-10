Endonezya, uluslararası istikrar gücü kapsamında Gazze’ye asker gönderme kararını açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da görüşmek üzere yola çıkarken Endonezya, Gazze için ilk adımı attı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Maruli Simanjuntak, Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye asker göndereceklerini duyurdu.

Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.

Tel Aviv basını, 5 ila 8 bin kişilik planı manşetlerine taşırken, Maariv gazetesi "dünyanın en büyük Müslüman ülkesi yaklaşıyor" ifadesini kullandı.

İsrail basını manşetten duyurdu: Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Gazzeye geliyor

"GELİYORLAR"

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Endonezya’nın bu kararla uluslararası güç yapısı içinde öne çıktığını yazdı. Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesinin, Gazze’de kurulması planlanan çok uluslu güce asker vermeyi kabul eden ilk ülkelerden biri olduğu hatırlatıldı.

İsrail basını manşetten duyurdu: Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Gazzeye geliyor

KONUŞLANMA HATTI: REFAH VE HAN YUNUS ARASI

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Endonezya askerlerinin Gazze’nin güneyinde, Refah ile Han Yunus arasındaki hatta konuşlandırılması gündemde.

Daha önce de bölge İsrail ordusunun kontrol ettiği alanlarla Hamas’ın etkili olduğu bölgeler arasında kritik bir hat olarak tanımlanmıştı.

İSRAİL ÇİZGİSİ: "HAMAS SONRASI DÖNEM"

İsrail medyası, çok uluslu gücün nihai hedefinin İsrail ordusunun Gazze’den aşamalı çekilmesi olduğunu aktardı.

BAZI ÜLKELER GERİ DURDU, ENDONEZYA ÖNE ÇIKTI

İsrail basını, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi bazı ülkelerin asker gönderme fikrine mesafeli durduğunu, buna karşılık Endonezya’nın açık taahhüt verdiğini yazdı. Fas’ın da Endonezya’ya benzer şekilde ikinci ülke olabileceği iddialar arasında yer aldı.

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK ZİRVE

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapılacak görüşme için ABD’ye doğru yola çıktı. Tel Aviv’den ayrılmadan önce konuşan Netanyahu, görüşmenin ana başlıklarını paylaştı.

İRAN DOSYASI İLK SIRADA

Netanyahu, Washington’daki temaslarda Gazze dahil birçok konunun ele alınacağını söyledi. Gündemin ilk sırasında ise İran ile yürütülen müzakereler yer alıyor. Netanyahu, Trump’a İran sürecine dair İsrail’in yaklaşımını aktaracağını dile getirdi.

Beyaz Saray’daki temas, Trump’ın başkanlık döneminde iki lider arasındaki yedinci yüz yüze buluşma olacak.

İRAN KONUSUNDA BASKI PLANI

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre Netanyahu’nun Washington’daki asıl hedefi, ABD yönetimini İran’a karşı daha sert bir çizgiye çekmek. Bu kapsamda Tahran’ın balistik füze programının müzakere masasına dahil edilmesi için Trump yönetimi üzerinde baskı kurulması planlanıyor.

İSTİHBARAT DOSYASI TRUMP’A SUNULACAK

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin de Netanyahu’ya eşlik ettiği ziyarette, İran’ın balistik füze kapasitesini yeniden artırdığına dair istihbarat dosyalarının Trump’a sunulması gündemde. İsrail tarafı, sınırlı bir anlaşmanın bölge için riskler barındırdığı görüşünü öne çıkarıyor.

ASKERİ SENARYO DA MASADA

ABD kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre Tel Aviv yönetimi, İran’a karşı askeri seçeneğin tamamen dışlanmamasını istiyor. Netanyahu’nun bu ihtimali de Washington’da gündemde tutmaya çalışacağı görüşü hakim.

Haberle İlgili Daha Fazlası