İsrail basını manşetten duyurdu: Togg Avrupa otomotiv endüstrisinin kabusu olabilir

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Münih Otomobil Fuarı’nda tanıttığı yeni modelleriyle dünya basınında geniş yankı buldu.

İsrail’in önde gelen ekonomi gazetelerinden Calcalist, Togg’un “Türk otomotiv sektörünün yükselen yıldızı” olduğunu yazdı.

Almanya'da dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuarda Togg da yerini almıştı.

İsrail basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Togg’u bir milli proje olarak sahiplendiği belirtilerek “Erdoğan, milli otomobiliyle Avrupa’yı fethetmek istiyor” ifadesini öne çıkardı.

T10F’in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak.

TOGG'UN YENİ MODELLERİ ALMANYA'DAN AVRUPA'YA AÇILACAK

Münih’te görücüye çıkan Togg T10F sedan ve T10X SUV modelleri, yenilikçi tasarımları ve yüksek güvenlik standartlarıyla rakiplerine meydan okudu.

Calcalist haberinde şu sözlere yer verdi:

“Türk markası Togg, Almanya pazarına giriş yaparak Avrupa otomotiv devlerine meydan okuyor. Araçlar Euro NCAP güvenlik testlerinden beş yıldız aldı. Erdoğan, Togg’u ‘Türk halkının otomobili’ olarak tanıtıyor ve bu girişimle Batı’ya rakip olmayı hedefliyor.”

Togg, bu yıl 8 Eylül’deki basın günüyle başlayan ve 9-14 Eylül tarihleri arasında devam eden Münih’teki IAA Mobility 2025’te yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Almanya, Avrupa’nın en kritik otomotiv pazarı. Bu nedenle Avrupa yolculuğumuza buradan başlıyoruz. İki yeni modelimiz kullanıcı odaklı ve yenilikçi bir ekosistem sunuyor” demişti.

DÜNYAYI FETHEDECEK!

Şirketin hedefi, ilk etapta Almanya üzerinden satışa başlamak ve ardından Avrupa’nın diğer ülkelerine açılmak.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ, AVRUPA'NIN ALTERNATİFİ"

Diğer yandan Calcalist’in analizinde, Avrupa otomotiv pazarının Çinli markaların baskısı altında olduğuna dikkat çekildi. Togg’un ise bu tabloda önemli bir fırsat yakalayabileceği vurgulandı: