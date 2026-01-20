İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA’nın (Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı) karargahında yıkım başlattı.

İsrailli buldozerler sabah erken saatlerde Şeyh Cerrah mahallesindeki yerleşkeye girerek binaları yıktı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Jonathan Fowler, İsrail güçlerinin sabah 7’den kısa bir süre sonra karargâha baskın düzenlediğini, personelin zorla çıkarıldığını ve ekipmanlara el konulduğunu açıkladı. Fowler, yaşananları “bir BM kuruluşuna yönelik eşi görülmemiş bir saldırı” olduğunu paylaştı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in eylemini "BM'ye bağlı bir kuruluşa karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı" şeklinde niteledi.

UNRWA, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu adım uluslararası hukukun, BM’nin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarının açık ihlalidir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL: TARİHİ GÜN

İsrail tarafı ise yıkımı savundu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs’teki yıkımı “İsrail için tarihi bir gün” olarak niteledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, UNRWA’nın Hamas’la bağlantılı olduğu iddiasını yineleyerek, ajansın faaliyetlerinin bu gerekçeyle yasaklandığını öne sürdü.

İsrail Arazi İdaresi ve polis eşliğinde yapılan müdahalede, UNRWA yerleşkesindeki BM bayrağı indirildi, yerine İsrail bayrağı asıldı. Kudüs Belediyesi yetkilileri, yıkımın İsrail Meclisi’nin 2024’te aldığı kararın uygulanması olduğunu iddia etti.

UNRWA NEDİR, NEDEN HEDEFTE?

UNRWA, 1949 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla kuruldu. Ajans, Filistinli mültecilere eğitim, sağlık ve insani yardım sağlıyor. Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan, Ürdün ve Suriye’de faaliyet yürütüyor.

İsrail son yıllarda UNRWA’yı sistematik şekilde hedef alıyor; ajansı “güvenlik tehdidi” olarak nitelendirerek faaliyetlerini kısıtlama yoluna gidiyor.

UNRWA YASAKLANDI MI?

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

