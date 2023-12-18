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    İsrail bombalarının hedefi yine siviller! En az 100 ölü, enkaz altında kalanlar da var

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    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrail bombalarının hedefi yine siviller! En az 100 ölü, enkaz altında kalanlar da var
    Israil, Filistin, Saldırı, Orta Doğu

    Gazze'de soykırıma varan sivil katliamlarını gerçekleştiren İsrail yine bombalamaya devam etti. Cibaliya bölgesine düzenlenen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi ise enkaz altında. Han Yunus şehrinde de ağır top atışları sonucu çok sayıda kişi öldü.

    7 Ekim'den bu yana Gazzelilere ölüm yağdıran İsrail, katletmeye devam ediyor.  

    Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

    ENKAZ ALTINDA KALANLAR DA VAR

    Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.

    İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

    Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

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