İsrail, Bureyc Mülteci Kampı'nın boşaltılmasını istedi

22 Aralık 2023 14:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:42

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 77. gününde tüm hızıyla sürüyor. Kara harekatından istediği sonucu alamayan ve büyük hezimetler yaşayan İsrail, hıncını masum sivilleri kadın, çocuk demeden katlederek çıkartıyor. Bugün de işgalci ordu, sivillerin yaşadığı Bureyc Mülteci Kampı'nın boşaltılmasını istedi.

HEDEF BUREYC MÜLTECİ KAMPI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile diğer bölgelerde yaşayan Filistinlilerden evlerini derhal tahliye ederek Deyr el-Belah şehrine doğru gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bureyc Mülteci Kampı ve Gazze Vadisi'nin güneyindeki Bedir, Kuzey Sahili, En-Nuzhe, Ez-Zehra, El-Burak, Er-Ravda ve Es-Safa mahallelerinin sakinlerine sesleniyorum: Güvenliğiniz için derhal Deyr el-Belah'taki sığınağa hareket ediniz." ifadesini kullandı

İsrail ordusunun, söz konusu bölgelerde yaşayanların bazılarıyla telefonla iletişime geçtiği ve evlerini derhal boşaltıp Deyr el-Belah'a gitmelerini istediği, bunun da halk arasında paniğe yol açtığı bildirildi.

Her gün İsrail topçuları ve savaş uçakları tarafından ağır bombardımana maruz kalan Deyr el-Belah şehrinde hiçbir sığınak bulunmuyor.

NEW YORK TİMES: İSRAİL, SİVİLLERİ GÖNDERDİĞİ YERLERİ BOMBALIYOR

The New York Times'ın okuyucuları paylaştığı görsel kanıtlara göre, savaşın ilk altı haftası boyunca İsrail, siviller için güvenli olarak belirlediği bölgelerde rutin olarak en yıkıcı bombalarını kullandı.

İsrail'in ana müttefiki ABD'nin Gazze'nin bombalanması için 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla MK-84 bombası gönderdiğini yazan gazete 907 kg ağırlığındaki bombaların F-16 gibi savaş uçaklarından atılan en büyük bombalar olduğunu yazdı.